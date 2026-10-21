Munum Bleikan dag

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 21.10.2026 kl. 08.10 hinrik@feykir.is
Glaumbæjarkirkja í morgunsárið á bleikum degi. Mynd: HMJ
Glaumbæjarkirkja í morgunsárið á bleikum degi. Mynd: HMJ

Upplýst Glaumbæjarkirkja minnir á Bleika daginn sem helgaður baráttunni við krabbameini hjá konum. /hmj

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