Mikið álag á vegum á vegna sólmyrkvans
Búast má við mikilli umferð á morgun, miðvikudaginn 12. ágúst, vegna sólmyrkvans. Íbúar og vegfarendur eru hvattir til að forðast óþarfa ferðalög frá því síðdegis á morgun og fram á fimmtudag.
Vegfarendur eru beðnir um að sýna þolinmæði og tillitssemi, gefa sér góðan tíma, halda hæfilegu bili milli ökutækja og forðast óþarfa framúrakstur.
Til að tryggja öryggi allra eru ökumenn sérstaklega minntir á að leggja ekki á vegköntum eða meðfram vegum til að fylgjast með sólmyrkvanum.