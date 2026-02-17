NFNV frumsýndi Stellu í orlofi um helgina
Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra á Sauðárkróki frumsýndi leikverk ársins hjá skólanum, Stellu í Orlofi, sl. sunnudagskvöld fyrir fullum sal við frábærar undirtektir viðstaddra og er miðasala í fullum gangi. Það voru þeir ungu Ingi Sigþór Gunnarsson og Ísak Agnarsson sem leikstýrðu verkinu en þeir kynntust þegar FNV setti Saturday Night Fever á svið árið 2023. Feykir tók tal af þeim félögum rétt fyrir fumsýningu og forvitnaðist um hvernig hefur gengið í Bifröst síðustu vikurnar.