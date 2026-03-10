Norðanátt og slydda í kortunum seinni part vikunnar

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 10.03.2026 kl. 08.44 oli@feykir.is
Veðurspáin fyrir daginn í dag er með ágætum. SKJÁSKOT AF VeF VEÐURSTOFUNNAR
Veðurspáin fyrir daginn í dag er með ágætum. SKJÁSKOT AF VeF VEÐURSTOFUNNAR

Gert er ráð fyrir stilltu veðri í dag, hægri sunnanátt og hita um frostmarkið og það birtir til þegar líður á dag.inn. Það snýst síðan í norðanátt á morgun, miðvikudag, þykknar upp og fer að snjóa lítilsháttar. Í gær gerðu spár ráð fyrir alvöru vetrarveðri fimmtudag og föstudag með hvassri norðanátt og snjókomu en nú virðast spár gera ráð fyrir hægari vindi og jafnvel frekar slyddu en snjókomu.

Gert er ráð fyrir frekar tíðindalitlu veðri á laugardaginn en svo hlýnar á sunnudag og reikna má með talsverðri rigningu. Samkvæmt spánum verður stillt inn til landsins á sunndaginn en gæti farið yfir 20 m/sek á annesjum eða yst á Skaga og Tröllaskaga.

Færð á vegum á Norðurlandi vestra er í góðu lagi og þjóðvegur ýmis greiðfær, með hálkublettum eða hálku. Varað er við því að vatn rennur yfir veginn yfir Öxnadalsheiði og vissara að fara þar að gát.

Rétt er að benda á að þegar reiknað er með slyddu á láglendi þá má reikna með að það snjói á heiðum og því rétt fyrir vegfarendur að hafa varann á sér og fylgjast með veðurspám og færð. Sama gildir um aðra vegi í umdæminu.

MYND AÐ NEÐAN: Svona lítur spáin út fyrir föstudaginn 13. mars, kl. 9, en þá virðist veðrið verða sem verst þessa vikuna.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Nemendur Háskólans á Hólum og FNV samankomnir. MYND AF HÓLAR.IS

    Háskólinn á Hólum og FNV efndu til samstarfs í reiðkennslu

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 10.03.2026 kl. 08.55 oli@feykir.is
    Á dögunum tókust nemendur á öðru ári í Hestafræðideild Háskólans á Hólum á við spennandi verkefni í námskeiðinu Reiðkennslufræði III. Verkefnið fólst í samstarfi við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra (FNV), þar sem nemendur fengu tækifæri til að æfa sig í reiðkennslu með nemendum úr FNV.
    Meira
  • Það var fín mæting á kótilettukvöld númer 53. MYNDIR FRÁ VALLA

    Kótilettukvöldin á Blönduósi orðin 53 talsins

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning, Lokað efni 09.03.2026 kl. 16.14 oli@feykir.is
    „Nú er hann orðinn kótilettukarl,“ söng Bjartmar Guðlaugs um árið. Það skal ekki fullyrt hvort það fína lag hafi fengið að hljóma í Félagsheimilinu á Blönduósi um helgina en þar sló engu að síður Frjálsa kótilettufélagið upp frábæru kótilettukvöldi sem var vel sótt að venju.
    Meira
  • Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. MYND AÐSEND

    Frumvarp að nýjum sveitarstjórnarlögum lagt fram á Alþingi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 09.03.2026 kl. 14.51 oli@feykir.is
    Innviðaráðherra hefur á Alþingi mælt fyrir frumvarpi að nýjum sveitarstjórnarlögum en í því felast víðtækar breytingar frá gildandi lögum, en frá þessu segir í Húnahorninu. Markmiðið frumvarpsins er að styrkja og styðja við sveitarstjórnarstigið á Íslandi með því tryggja að sveitarfélög um allt land séu öflug, sjálfbær og vel í stakk búin til að takast á við umfangsmikil verkefni og tryggja íbúum faglega og skilvirka grunnþjónustu.
    Meira
  • Ívar og Ingibjörg Ósk með Edvard. MYND AÐSEND

    Sveitalífið er mjög gefandi

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 09.03.2026 kl. 09.10 oli@feykir.is
    Ívar Sigurðsson er bóndi Feykis þessa vikuna en hann býr á Páfastöðum,ásamt konunni sinni Ingibjörgu og börnum. Búið er rekið í samvinnu við foreldra Ívars en hann er menntaður vélvirki og vélstjóri hefur ekki tekið búfræðinginn ennþá að eigin sögn en það kemur kannski seinna meir. Þau búa eingöngu með nautgripi, um það bil 150 árskýr og svo nokkur naut.
    Meira
Yfirlit frétta