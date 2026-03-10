Norðanátt og slydda í kortunum seinni part vikunnar
Gert er ráð fyrir stilltu veðri í dag, hægri sunnanátt og hita um frostmarkið og það birtir til þegar líður á dag.inn. Það snýst síðan í norðanátt á morgun, miðvikudag, þykknar upp og fer að snjóa lítilsháttar. Í gær gerðu spár ráð fyrir alvöru vetrarveðri fimmtudag og föstudag með hvassri norðanátt og snjókomu en nú virðast spár gera ráð fyrir hægari vindi og jafnvel frekar slyddu en snjókomu.
Gert er ráð fyrir frekar tíðindalitlu veðri á laugardaginn en svo hlýnar á sunnudag og reikna má með talsverðri rigningu. Samkvæmt spánum verður stillt inn til landsins á sunndaginn en gæti farið yfir 20 m/sek á annesjum eða yst á Skaga og Tröllaskaga.
Færð á vegum á Norðurlandi vestra er í góðu lagi og þjóðvegur ýmis greiðfær, með hálkublettum eða hálku. Varað er við því að vatn rennur yfir veginn yfir Öxnadalsheiði og vissara að fara þar að gát.
Rétt er að benda á að þegar reiknað er með slyddu á láglendi þá má reikna með að það snjói á heiðum og því rétt fyrir vegfarendur að hafa varann á sér og fylgjast með veðurspám og færð. Sama gildir um aðra vegi í umdæminu.
MYND AÐ NEÐAN: Svona lítur spáin út fyrir föstudaginn 13. mars, kl. 9, en þá virðist veðrið verða sem verst þessa vikuna.