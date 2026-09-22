Nýir kantsteinar á Hvammstanga í tómri steypu
Í síðustu viku voru steyptir kantsteinar á nokkrum stöðum á Hvammstanga. Í frétt á vef Húnaþings vestra segir að því miður hafi komið í ljós galli í steypunni sem notuð var og er þess vegna nauðsynlegt að steypa steinana upp á nýtt.
Þá segir að verktakinn hafi þegar hafist handa við að fjarlægja kantsteinana sem lagðir voru og búast má við að þeir verði steyptir upp á nýtt á allra næstu dögum. „Vert er að taka fram að þessi mistök leiða ekki til kostnaðarauka fyrir sveitarfélagið. Við erum þakklát fyrir að gallin kom fram svona fljótt eftir að framkvæmdin átti sér stað og áður en gangstéttar voru steyptar. Það auðveldar nauðsynlegar lagfæringar.
Nokkrir hafa gert athugasemd við að nýju kantsteinarnir eru ekki teknir niður þar sem farið er yfir götur. Við viljum því koma á framfæri að vinnulag við slíkar "niðurtektir" er þannig að þær eru sagaðar á rétta staði eftir á og unnar með hellulögn með leiðarlínum og doppuhellum fyrir sjónskerta. Þannig er aðgengi fyrir alla tryggt. Unnið er að gerð umferðaröryggisáætlunar fyrir Hvammstanga og í henni verður skilgreint hvar nauðsynlegt er að taka niður gangstéttarkanta, bæði á þeim gangstéttum sem nú er verið að steypa og líka á eldri gangstéttum,“ segir í fréttinni.