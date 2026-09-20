Árni Gunn frumsýnir tvær heimildamyndir á RIFF
Íslenska kvikmyndahátíðin í Reykjavík (RIFF) verður sett nk. fimmtudag, 24. september, í Háskólabíói Í Reykjavík. Menningarmálaráðherra, Logi Einarsson, setur hátíðina formlega við hátíðlega athöfn og að henni lokinni verður sýnd opnunarmynd hátíðarinnar, heimildamyndin Hinsta ferðin á K2. Skagfirðingurinn og kvikmyndagerðarmaðurinn Árni Gunnarsson hjá Skottafilm frumsýnir tvær myndir á hátíðinni; annars vegar Veg 75 um Tröllaskarð - Álög Grímu og hins vegar Ævintýri á hestbaki.