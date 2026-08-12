Nýi sveitarstjórinn á Skagaströnd hefur störf
Þann 1. ágúst s.l. tók Ólafur Þór Ólafsson til starfa sem sveitarstjóri Sveitarfélagsins Skagastrandar. Þessa fyrstu viku í starfi hefur hann verið að setja sig inn í hin ýmsu málefni er varða sveitarfélagið og haft í mörg horn að líta. Ólafur Þór hefur áður verið sveitarstjóri hjá Tálknafjarðarhreppi og Reykhólahreppi en kemur upphaflega frá Suðurnesjum. Hann ólst upp í Sandgerði þar sem hann var lengi starfandi í sveitarstjórnarmálum, m.a. forseti bæjarstjórnar Sandgerðisbæjar og formaður bæjarráðs Suðurnesjabæjar.