„Ooo, ef ég gæti nú bara farið aftur í tímann og séð hvað hér gekk á“
Hvernig var lífið í verbúðum við ysta haf á 12. öld? Hvernig stytti fólk sér stundir þegar enginn var síminn eða sjónvarpið? Undanfarin sumur hefur fornleifarannsókn farið fram í Hafnabúðum á Hjallanesi í landi Hafna á Skaga þar sem umfangsmikil verbúðabyggð hefur verið við sjávarsíðuna. Markmiðið með rannsókninni var að rannsaka líf og starf fólks í gamalli verstöð og hvernig sjávar- og strandauðlindir voru nýttar. Rannsóknirnar benda til þess að starfsemin hafi verið fjölbreytt. Þar fundust meðal annars vísbendingar um fiskveiðar, hvalveiðar, selveiðar, textílvinnu og matargerð. Konur, menn og börn hafa dvalið á staðnum, en ekki eingöngu karlmenn líkt og uppistaðan í seinni tíma hugmyndum um verstöðvar og sjómennsku hefur oft verið.