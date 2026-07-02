Opið samráð um samfélagsmiðstöð í Félagsheimilinu Hvammstanga
Hugmyndateikningar eru aðgengilegar hér til kynningar og umsagnartil og með 26. júlí 2026. Á því tímabili geta allir íbúar kynnt sér tillögurnar og komið á framfæri ábendingum og hugmyndum sem nýtast við áframhaldandi þróun verkefnisins. Einnig er hægt að skoða líkan af félagsheimilinu í afgreiðslu ráðhúss.
Markmið samfélagsmiðstöðvarinnar er að skapa lifandi og fjölbreyttan samverustað fyrir íbúa á öllum aldri þar sem félags-, menningar- og tómstundastarf getur dafnað undir einu þaki.
Á fundinum verða hugmyndateikningarnar kynntar og farið yfir helstu áherslur í skipulagi húsnæðisins. Íbúar fá jafnframt tækifæri til að spyrja spurninga, ræða hugmyndirnar og koma með ábendingar áður en endanleg útfærsla verður ákveðin.
Í tilkynningu á vef Húnaþings vestra eru allir íbúar, sem hafa áhuga á framtíð félagsheimilisins og samfélagsmiðstöðvarinnar, hvattir til að taka þátt í samráðinu og leggja sitt af mörkum til að móta þetta mikilvæga verkefni fyrir sveitarfélagið.