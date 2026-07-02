Opið samráð um samfélagsmiðstöð í Félagsheimilinu Hvammstanga

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 02.07.2026 kl. 10.18 oli@feykir.is
Félagsheimilið á Hvammstanga er sannarlega glæsilegt. TEIKNING AF VEF HÚNAÞINGS VESTRA
Félagsheimilið á Hvammstanga er sannarlega glæsilegt. TEIKNING AF VEF HÚNAÞINGS VESTRA
Húnaþing vestra kynnir til opins samráðs hugmyndateikningar að innanhússhönnun og skipulagi Félagsheimilisins Hvammstanga, þar sem unnið er að uppbyggingu nýrrar samfélagsmiðstöðvar. Til að kynna hugmyndirnar verður haldinn opinn íbúafundur mánudaginn 6. júlí 2026, kl. 17:00–18:00 í Félagsheimilinu Hvammstanga.

 

Hugmyndateikningar eru aðgengilegar hér til kynningar og umsagnartil og með 26. júlí 2026. Á því tímabili geta allir íbúar kynnt sér tillögurnar og komið á framfæri ábendingum og hugmyndum sem nýtast við áframhaldandi þróun verkefnisins. Einnig er hægt að skoða líkan af félagsheimilinu í afgreiðslu ráðhúss.

Markmið samfélagsmiðstöðvarinnar er að skapa lifandi og fjölbreyttan samverustað fyrir íbúa á öllum aldri þar sem félags-, menningar- og tómstundastarf getur dafnað undir einu þaki.

Á fundinum verða hugmyndateikningarnar kynntar og farið yfir helstu áherslur í skipulagi húsnæðisins. Íbúar fá jafnframt tækifæri til að spyrja spurninga, ræða hugmyndirnar og koma með ábendingar áður en endanleg útfærsla verður ákveðin.

Í tilkynningu á vef Húnaþings vestra eru allir íbúar, sem hafa áhuga á framtíð félagsheimilisins og samfélagsmiðstöðvarinnar, hvattir til að taka þátt í samráðinu og leggja sitt af mörkum til að móta þetta mikilvæga verkefni fyrir sveitarfélagið.

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