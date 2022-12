Rabb-a-babb: Jóki

Jóki. Hvort þetta er hluti af andlegum undirbúningi fyrir Jólamót Molduxa skal ósagt látið. MYND AÐSEND

Nafn: Jóhannes Björn Þorleifsson.

Árgangur: Hinn goðsagnakenndi 1984 árgangur.

Fjölskylduhagir: Unnusta og tvær dætur.

Búseta: 560 Varmahlíð.

Hverra manna ertu og hvar upp alinn: Er sonur frú Jónínu frá Siglufirði og Þorleifs frá Þorleifsstöðum, þar sem ég er alinn upp.

Starf / nám: Er menntaður vélavörður og starfa sem ostalagermaður í Mjólkursamlaginu

Hvað er í deiglunni: Andlegur undirbúningur fyrir Jólamót Molduxa 2022.

Rabbið...

Hvernig nemandi varstu? Vonandi nokkuð skemmtilegur.

Hvað er eftirminnilegast frá fermingardeginum? Þegar Bjarni heitinn meðhjálpari á Sunnuhvoli sat á fremsta bekk og reyndi að taka okkur fermingarbörnin á taugum með ýmsum geiflum og glotti.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Stefnuvottur.

Hvert var uppáhalds leikfangið þitt þegar þú varst krakki? Stór dráttarvél úr járni sem Þröstur í Þormóðsholti sauð framhásinguna undir.

Besti ilmurinn?Lykt af nýsprungnum flugeldum.

Hvar og hvenær sástu núverandi maka þinn fyrst? Í Kaupfélaginu í Varmahlíð, líklega um miðjan fyrsta áratug þessarar aldar.

Hvað varstu að hlusta á þegar þú fékkst bílprófið?System of a Down, Guns N’ Roses, Metallica og Nirvana.

Hvernig slakarðu á?Með því að tala í símann.

Hverju missirðu helst ekki af í sjónvarpinu (fyrir utan fréttir)?Tindastólsleikjum í körfunni.

Besta bíómyndin?On Her Majesty’s Secret Service með George Lasenby, því hún útskýrir karakter James Bond best af öllum myndunum.

Hvaða íþróttamanni hefurðu mestar mætur á?Binna Panther (Brynjari Erni Guðmundssyni).

Hvað gerir þú betur en allir aðrir á þínu heimili?Skipti um ljósaperur.

Hvert er snilldarverkið þitt í eldhúsinu? Ofnsteiktur lambahryggur.

Hættulegasta helgarnammið?Mikið G og lítið T.

Hvernig er eggið best?Spælt öðru megin.

Hvað fer mest í taugarnar á þér í fari þínu? Pirra mig helst til mikið á óheiðarlegu fólki.

Hvað fer mest í taugarnar á þér í fari annarra? Óheiðarleiki.

Uppáhalds málsháttur eða tilvitnun? If you’re going through hell, keep going – Winston Churchill.

Hver er elsta minningin sem þú átt? Þegar við amma Dúdda vorum að skera rabbarbara og löggan bankaði upp á. Þeir voru að leita að góðum sveitunga okkar sem lögreglan átti eitthvað sökótt við, en við gáfum ekkert uppi.

Þú vaknar einn morgun í líkama frægrar manneskju og þarft að dúsa þar einn dag. Hver værirðu til í að vera og hvað myndirðu gera? Donald Trump og ég myndi ákveða að setjast í helgan stein.

Hver er uppáhalds bókin þín og/eða rithöfundur? Byggðasaga Skagafjarðar og uppáhalds rithöfundurinn er Hjalti Pálsson.

Orð eða frasi sem þú notar of mikið?Sko.

Hvaða þremur persónum vildirðu bjóða í draumakvöldverð? Ég þarf að velja fjóra. Alex á Laugaveginum, Tobías í Úthlíð, Eyþór í Holtsmúla og Óskar á Skógarstígnum, þar sem ég hitti þá á hverjum sunnudegi hvort sem er og þeir venjast ágætlega.

Ef þú gætir farið til baka í tímann, hvert færirðu?Ég færi upstate í New York fylki árið 1969 á Woodstock hátíðina. Mér skilst að margir hafi skemmt sér þokkalega þar

Hver væri titillinn á ævisögu þinni? Þetta er búið.

Framlenging...

Ef þú gætir hoppað upp í flugvél og réðir hvert hún færi, þá færirðu... til Tuscaloosa, Alabama á college fótboltaleik.

Bucket list spurningin: Nefndu eitthvað þrennt sem þér finnst þú mega til að gera áður en þú gefur upp öndina: Ganga á Akrafjallið, Sólheimafjallið og Glóðafeykirinn.