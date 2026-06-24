Reynsluboltinn Dee Bost til liðs við Stólana

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 24.06.2026 kl. 09.10 oli@feykir.is

Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur náð samkomulagi við hinn gríðarlega reynslumikla leikstjórnanda, Dee Bost, um að ganga til liðs við félagið. Í fréttatilkynningu frá deildinni segir að Bost komi til Tindastóls með feril sem talar sínu máli. Hann hefur leikið í sterkustu deildum Evrópu, þar á meðal EuroLeague, EuroCup og Basketball Champions League, auk þess að spila með búlgarska landsliðinu.

„Á ferlinum hefur hann meðal annars leikið með AS Monaco, Žalgiris Kaunas, Galatasaray, ASVEL, Strasbourg, Khimki, Budućnost, Zielona Góra og Flamengo. EuroCup-meistari með AS Monaco, pólskur meistari og verðmætasti leikmaður úrslitanna með Zielona Góra, auk titla í Svartfjallalandi og Frakklandi. Dee Bost er leikstjórnandi með leiðtogahæfileika, mikla reynslu og getu til að stýra leiknum þegar mest á reynir.

„Það er mikill heiður fyrir Tindastól að fá leikmann með reynslu, gæði og feril Dee Bost til liðs við okkur. Koma hans sýnir metnað deildarinnar og við erum sannfærð um að hann muni verða mikilvægur hluti af liðinu og stemningunni í Síkinu,“ segir Dagur Þór Baldvinsson formaður körfuknattleiksdeildar Tindastóls.

„Dee er leikmaður sem kemur með mikla reynslu, sigurhugarfar og hæfileika til að gera samherja sína betri. Hann hefur spilað í stórum leikjum á háu stigi og við teljum að hans leiðtogahlutverk, yfirvegun og gæði sem leikstjórnandi muni hjálpa liðinu mikið,“ segir Arnar Guðjónsson þjálfari Tindastóls.

„Ég er mjög spenntur fyrir því að koma til Tindastóls og taka þátt í því sem félagið er að byggja upp. Ég hef heyrt frábæra hluti um stuðningsmennina, stemninguna í Síkinu og metnaðinn hjá félaginu. Ég hlakka til að hitta alla, leggja mitt af mörkum og berjast fyrir Tindastól,“ segir Dee Bost.

Tindastólsfólk býður Dee Bost hjartanlega velkominn í Tindastólsfjölskylduna.

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