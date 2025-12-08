Skagstrendingar kveikja ljósin á jólatrénu í dag

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 08.12.2025 kl. 12.36 oli@feykir.is
Það verður jólastemning á Hnappstaðatúni í dag. MYND AF VEF SKAGASTRANDAR
Víðast hvar á Norðurlandi vestra hafa ljós á jólatrjám sveitarfélaganna verið tendruð en þó með undantekningum. Í dag, mánudaginn 8. desember kl. 17:00, stökkva Skagstrendingar hinsvegar til og tendra ljósin á jólatrénu á Hnappstaðatúni.

„Þær upplýsingar hafa borist skrifstofu sveitarfélagsins að nokkrir jólasveinar muni eiga leið um Skagaströnd á þessum tíma og munu þeir líta við. Sveitarfélagið býður upp á grillaða sykurpúða líkt og fyrri ár,“ segir í tilkynningu á vef Skagastrandar.

Oft þykir okkur jólalegra að hafa snjó þegar ljós eru tendruð á jólatrjám en það er lítið af honum þessa dagana og ekki útlit fyrir að breyting verði á því í dag en veðrið verður væntanlega með ágætum, gert er ráð fyrir stilltu veðri og hita um frostmark.

