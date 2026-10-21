Skúnaskrall – Öll saman

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 21.10.2026 kl. 14.00 hinrik@feykir.is
Páll Óskar að trylla Varmhlíðinga í Miðgarði. Mynd: Friðrik Þór
Páll Óskar að trylla Varmhlíðinga í Miðgarði. Mynd: Friðrik Þór

Barnamenningarhátíð Norðurlands vestra öðru nafni Skúnaskrall hófst í dag og verður mikið um dýrðir. Hátíðin er samstarfsverkefni allra sveitarfélaganna í landshlutanum og eitt af áhersluverkefnum SSNV. Hún hlaut veglegan styrk úr Barnamenningarsjóði og nýtur auk þess stuðnings Samfélagssjóðs Landsvirkjunar.

Meðal viðburða má nefna:

Páll Óskar heimsækir alla grunnskóla landshlutans og syngur fyrir nemendur. Páll er einmitt í Skagafirði í dag og hefur ferðast milli skóla og meðal annars flutt og sagt frá tilurð lagsins, Eitt af Blómunum, sem má segja að sé orðinn hálfgerður þjóðsöngur.

Hrekkjavökuball á Hofsósi fyrir unglingastig allra sex grunnskólanna, í umsjón félagsmiðstöðvarinnar Friðar. Þar koma fram Spritezeroclan og Úlfur Úlfur.

Hrekkjavökuball á Blönduósi fyrir miðstig allra grunnskólanna sex. Á ballinu, sem er í umsjón félagsmiðstöðvarinnar Skjólsins, munu DJ Sakki og Partývélin halda uppi stuðinu.

Stuttmyndir frá UngRIFF í leik- og grunnskólum.

Umskiptingar sýna leikritið um Fóu og Fóu feykirófu.

Einnig verða í boði bæði dans- og leiklistarnámskeið, ritunar- og sköpunarsmiðjur, myndlistarsýningar og námskeið í Fab Lab, auk þess sem mikið verður um að vera á bókasöfnum svæðisins, svo nokkur dæmi séu tekin.

Nánari upplýsingar munu birtast jafnt og þétt á skunaskrall.is. Rétt er að benda á að skráning er nauðsynleg á suma viðburðina vegna fjöldatakmarkana.

Eru íbúar landshlutans hvattir til að fylgjast vel með og vera duglegir að nýta sér þá viðburði sem opnir eru öllum. /hmj

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