Stólastúlkur máttu þola erfitt tap

Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla
Sumarafleysingadama hóf störf á Feyki í morgun og byrjar á því að fylla skarð Hinriks Más blaðamanns sem fer mikinn framan af sumri við að dæma hross hér heima og erlendis. Emma er 18 ára Króksari, dóttir Freyju Emils og Helga Jóhannesona badmintonkappa, en sjálf er Emma á kafi í íþróttum og er ein sterkasta badmintonkona landsins og að auki á fullu í körfunni með Stólastúlkum.
Klukkan 4 í nótt óskaði skipstjóri lítils fiskibáts eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd. Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að Manningum hafði þá tekist að slökkva eldinn en báturinn var aflvana.
Kirkjuklukkan á Hólum, Líkaböng, hringdi af sjálfsdáðum í þrígang þegar lík Jóns Arasonar biskups og sona hans voru flutt norður frá Skálholti. Fyrst þegar líkfylgdin kom í Vatnsskarð, aftur þegar hún kom á Hrísháls, þaðan sem sést upp Hjaltadalinn heim til Hóla, og loks látlaust frá því komið var í túngarðinn þar til líkin höfðu verið borin inn í kirkjuna. Hringdi hún þá svo ákaflega og lengi að hún rifnaði.
Það er leikið í Lengjudeild kvenna á Króknum í kvöld en þá kemur lið Völsungs frá Húsavík í heimsókn. Nú er um að gera að fjölmenna á völlinn enda útlit fyrir ágæist veður; róleg norðanátt og skjól og sól í stúkunni í um tíu stiga hita.
Samkvæmt frétt í Irish Times í dag er Evrópusambandið nú að beita þrýstingi um að herða refsiaðgerðir gegn útflutningi á súráli til Rússlands, þar sem ál þaðan endar meðal annars hjá fyrirtækjum sem tengjast rússneskum hergagnaframleiðendum.
Tónlistarskóli Austur-Húnavetninga stendur nú frammi fyrir verulegum húsnæðis- og aðstöðuvanda sem hefur bein áhrif á gæði og skilvirkni tónlistarnáms í sveitarfélaginu. Til þess að tónlistarkennsla geti farið fram með eðlilegum hætti þarf tónlistarskóli að vera í návígi við grunnskólann. Nemendur þurfa að geta gengið auðveldlega úr kennslustundum í grunnskólanum yfir í tónlistartíma og aftur til baka án þess að það raski skólagöngu þeirra eða skapi óþarfa álag.
Herra Hundfúll er pínu leiður – semsagt kannski ekki alveg hundfúll – yfir því að Vísnakeppni Safnahúss Skagfirðinga hafi fallið niður þessa Sæluvikuna. Það er Safnahúsið sem stendur fyrir keppninni en það þarf alltaf að finna einhvern sem hefur umsjón með henni. Því miður fannst enginn að þessu sinni sem var tilbúinn til að taka við keflinu.
Björn Magnús Árnason er fæddur 1985 og hefur spilað á gítar frá því hann var 12 eða 13 ára, líka banjó sem hann segist hafa verið alltof latur við að spila á. Hvað varðar helstu tónlistarafrek sín segir Björn Magnús: -Lenti einhvern tíma í 2. sæti á órafmagnaðri tónlistarkeppni í MA auk þess að hafa sungið Nínu á söngvakeppni þar sem við lentum óformlega í 4. sæti. Annars er það alltaf afrek útaf fyrir sig þegar við félagarnir frá Króknum tökum Twist and Shout í partíum. Það er móment sem enginn ætti að fara á mis við.