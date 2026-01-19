Strákarnir mæta KR en stelpurnar Grindavík

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 19.01.2026 kl. 14.36 oli@feykir.is

Dregið var í VÍS bikarnum nú í hádeginu en bæði karla- og kvennalið Tindastóls voru í pottinum. Leikirnir verða spilaðir í Smáranum í Kópavogi og fara kvennaleikirnir báðir fram miðvikudaginn 4. febrúar. Í fyrri leiknum mætast Keflavík og Hamar/Þór en síðan mætast Grindavík og Tindastóll og hefst sá leikur kl. 20:00. Karlaliðin spila undanúrslitaleikina degi síðar, fimmtudaginn 5. febrúar. Í fyrri leiknum mætast Keflavík og Stjarnan en í þeim seinni taka Tindastólsmenn á móti liði KR og hefst leikurinn kl. 20:00.

Það er því veisla framundan og nú er bara að fjölmenna í Smárann og styðja lið Tindastól og fleyta þeim með jákvæðni og góðu peppi alla leið í úrslitaleikina.

Koma svo - áfram Tindastóll!

