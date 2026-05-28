Sumarhátið Ársala

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 28.05.2026 kl. 09.14
Fín mæting var á sumarhátíðina í leikskólanum. MYND: ÁGÚST INGI
Hin árlega sumarhátíð leikskólans Ársala á Sauðárkróki fór fram í gær. Mikið var um dýrðir þar sem grillaðar voru pylsur, andlit máluð í öllum regnbogans litum og hægt að bregða sér á hestbak. Góð mæting var á hátíðina og allir í sólskinsskapi þó hitaskúr hafi skolað himininn um tíma.

Stjórn foreldrafélags Ársala heldur sumarhátíðina og nýtur liðsinnis 9. bekkinga frá Árskóla á hverju ári sem standa vaktina á grillinu, mála andlit og sinna öðrum tilfallandi verkefnum á hátíðinni. Fá nemendur Árskóla greitt fyrir aðstoðina og er sumarhátíðin fyrsti liður í fjáröflun þeirra fyrir skólaferðalag næsta árs.

Inga Dóra Ingimarsdóttir ásamt fríðu föruneyti sér um að teyma undir og vekja hestarnir alltaf mikla kátínu yngstu borgaranna, sem voru leystir út með gjöfum áður en heim var haldið. Því voru það glaðir krakkar sem héldu heim af skólalóð yngri deildar leikskólans í gær.

/aðs.

