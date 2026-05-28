Vindorkugarða nei takk! | Lilja Rafney skrifar
Erlend fjárfestingarfyrirtæki sækja stíft að fá að reisa Vindmyllugarða á Íslandi. Þarna eru meðal annars á ferðinni erlendir einkafjárfestar sem vilja mjólka verðmæti og arð út úr raforkuframleiðslu á Íslandi og umbreyta þar með íslenskri náttúru með alvarlegum afleiðingum. Fram hefur komið að sótt hefur verið um að reisa vindmyllugarða á yfir 40 stöðum á landinu.
Það var ánægjulegt að heyra að þrjú framboð í nýliðnum sveitarstjórnarkosningunum í Borgarbyggð lýstu andstöðu við uppbyggingu vindorkuvera í sveitarfélaginu.
Í Garpsdal í Reykhólahreppi eru uppi hugmyndir að hálfu írskra fjárfestingafyrirtækja að reisa vindorkuver með 21 vindmyllu uppi á fjalli. Hver og ein þeirra mun verða hærri en tveir Hallgrímskirkjuturnar. Reynt er að lokka heimamenn til fylgis við áformin með 18,5 milljón króna framlagi á ári í staðinn í sérstakan sjóð.
Mikil og óafturkræf áhrif
Áhrifin á Dali, Vestfirði og Strandir yrðu gríðarleg. Steypan sem sett yrði í fjallið yrði óafturkræf. Svo ekki sé minnst á sjónræn áhrif, hávaða- og plastmengun og ógn við fuglalíf, meðal annars hafarna.
Mikið álag og rask mun fylgja því að koma vindmyllunum á staðinn með tilheyrandi mikilli sjónmengun. Rekstur vindmyllugarðanna myndi síðan skapa fá varanleg störf sem engin trygging yrði fyrir að heimamenn fengju.
Engin trygging fyrir orkuöryggi almennings
Sama má segja um orkuna. Engin trygging væri fyrir því að hún færi til að mynda í að auka nauðsynlegt raforkuöryggi Vestfirðinga. Markaðurinn myndi algerlega ráða ferðinni. Þessi orka færi að öllum líkindum í að svara mikil eftirspurn orkufrekra stórnotenda á suðvesturhorninu og þar eru gagnaver líklegustu kaupendurnir.
Miklir þungaflutningar hafa verið með efni í vindmyllur fyrir Vaðölduver á vegum Landsvirkjunar. Vaðalda verður fyrsta vindorkuver landsins og kostar 6,8 milljarða.
Þarna er á ferðinni tilraun að hálfu opinberra aðila á röskuðu svæði. Þessi tilraun mun leiða í ljós hvernig vindmyllur falla að íslenskum aðstæðum á afmörkuðu svæði. Rétt er að sjá hverju hún skilar áður en lengra er haldið.
Það er mikilvægt að fara sér hægt í þessum efnum í stað þess að hleypa strax erlendum gróðafyrirtækjum í orkuframleiðslu á Íslandi á kostnað okkar stórkostlegu náttúru. Það er íslensk náttúra sem yfir 90 prósent ferðamanna segja að sé aðal aðdráttarafl þeirra til að heimsækja Ísland. Því má ekki fórna fyrir skyndigróða fjárfestingafyrirtækja.
Skammtíma græðgi má ekki ná yfirhöndinni í þessum efnum. Það er nauðsynlegt að koma vindorkunni í ábyrga auðlindanýtingu þar sem náttúran mun alltaf njóta vafans. Hér er brýnt að huga að því að heildarásýnd landsins beri ekki varanlegan skaða af gönuhlaupi gróðaafla.
Lilja Rafney Magnúsdóttir
þingmaður Flokks fólksins