Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins mætir á morgun

feykir.is Skagafjörður 26.05.2026 kl. 15.54 oli@feykir.is
MS Seaventure heimsækir Hofsós og Dragney á morgun. MYND AF VEF SKAGAFJARÐARHAFNA
Fyrsta skemmtiferðaskip sumarsins heimsækir Hofsós á morgun, miðvikudaginn 27 maí, en einnig mun skipið stoppa fyrir utan Drangey. Fleyið ber nafnið MS Seaventure en um er að ræða lítið leiðangursskip fyrir siglingar á heimskautasvæðum eins og Suðurskautslandinu, Grænlandi, Íslandi og Svalbarða.

Sagt er frá því á vef Skagafjarðarhafna að skipið hét áður MS Bremen en var endurnýjað og fékk nýtt nafn. Það tekur um 138–149 farþega. Um borð er meðal annars rannsóknaraðstaða, gufubað, líkamsrækt, sundlaug og Zodiac-bátar fyrir landgöngur. Skipið er notað í ævintýra- og náttúruleiðöngrum.

