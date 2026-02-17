Útlit fyrir hið dægilegasta öskudagsveður

Sennilega verður veðrið svipað þessu á öskudagsmorgni en þessi mynd var tekin sl. laugardag. MYND: ÓAB
Sennilega verður veðrið svipað þessu á öskudagsmorgni en þessi mynd var tekin sl. laugardag. MYND: ÓAB

Í fréttum hefur verið greint frá því að það bæti í vind sunnan- og vestanlands nú síðdegis og reiknað með að það geti snjóað töluvert á suðausturlandi. Eins og oft áður í vetur virðist Norðurland vestra sleppa við þessar væringar í veðrinu. Eina sem við þurfum að hafa áhyggjur af næsta sólarhringinn er að klæða af okkur kuldann ef hugmyndin er að skjótast í göngutúr því það eru sæmilegustu kuldatölur í kortunum eða hátt í mínus 20 gráður í Skagafirði hið minnsta.

Spáð er stilltu veðri næsta sólarhringinn en annað kvöld – miðvikudagskvöld – er reiknað með snjókomu á Norðurlandi vestra. Það styttir upp áður en morgunskíman skríður upp á himininn og á fimmtudag og föstudag er reiknað með norðan- eða norðaustanátt upp á 5-13 m/sek og hita rétt undir frostmarki.

Það dregur svo úr vindi þegar nær dregur helginni og útlit fyrir stillt og gott veður yfir helgina þó ekki sé útlit fyrir að sólin muni heimsækja okkur.

Á öskudagsmorgni er hins vegar spáð glampandi sól, vægri norðaustanátt og 4-6 stiga frosti. Þannig að það viðrar sæmilega til söngs og nammisöfnunar.

