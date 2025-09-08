Æfingaleikirnir í körfunni að fara í gang
Það er fleiri en ein og fleiri en tvær manneskjur komnar með körfuboltafiðring. Eðlilega. Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur safnað í tvö spennandi lið sem eiga góða möguleika á að láta til sín taka í vetur. Undirbúningur beggja liða er í fullum gangi og í morgun var tilkynnt um leikjaplan æfingatímabilsins og verða bæði kvenna- og karlaliðið að spila sína fyrstu leik nú í vikunni.
Sala árskorta er hafin. Í kvöld spilar karlaliðið við Hött, á Egilsstöðum og svo hér heima næstkomandi föstudagskvöld. Stelpurnar spila við Ármann í Reykjavík nú á miðvikudagskvöldið.
Dagskrá æfingaleikja er sem hér segir:
- sept – karlaliðið við Hött á Egilsstöðum
- sept – kvennaliðið gegn Ármanni í Reykjavík
- sept – karlaliðið gegn Hetti, Síkinu, kl 19.15
- sept – karlaliðið gegn Stjörnunni, Síkinu, kl 19.15
- sept – karlaliðið gegn Ármanni, Síkinu, kl 17.00
- sept – kvennaliðið gegn Ármanni, Síkinu, fljótlega eftir að karlaleiknum lýkur
- sept – kvennaliðið gegn Þór Akureyri, Síkinu kl 19.15
- sept – kvennaliðið gegn Þór, á Akureyri (tímasetning óstaðfest)
- sept – karlaliðið gegn Þór Þorlákshöfn, Síkinu, kl 19.15
Miðaverð: 1000.-
Tímabilið hefst svo 30. september þegar kvennaliðið sækir Íslandsmeistara Hauka heim. Þann 1. október spilar karlalið Tindastóls sinn fyrsta leik í ENBL Evrópukeppninni og 4. október hefja þeir leik í Bónusdeildinni, þegar þeir spila gegn Val að Hlíðarenda.