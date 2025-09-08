Æfingaleikirnir í körfunni að fara í gang

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 08.09.2025 kl. 13.34 oli@feykir.is
Æfingaleikirnir í körfunni að fara í gang

Það er fleiri en ein og fleiri en tvær manneskjur komnar með körfuboltafiðring. Eðlilega. Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur safnað í tvö spennandi lið sem eiga góða möguleika á að láta til sín taka í vetur. Undirbúningur beggja liða er í fullum gangi og í morgun var tilkynnt um leikjaplan æfingatímabilsins og verða bæði kvenna- og karlaliðið að spila sína fyrstu leik nú í vikunni.

Sala árskorta er hafin. Í kvöld spilar karlaliðið við Hött, á Egilsstöðum og svo hér heima næstkomandi föstudagskvöld. Stelpurnar spila við Ármann í Reykjavík nú á miðvikudagskvöldið.

Dagskrá æfingaleikja er sem hér segir:

  1. sept – karlaliðið við Hött á Egilsstöðum
  2. sept – kvennaliðið gegn Ármanni í Reykjavík
  3. sept – karlaliðið gegn Hetti, Síkinu, kl 19.15
  4. sept – karlaliðið gegn Stjörnunni, Síkinu, kl 19.15
  5. sept – karlaliðið gegn Ármanni, Síkinu, kl 17.00
  6. sept – kvennaliðið gegn Ármanni, Síkinu, fljótlega eftir að karlaleiknum lýkur
  7. sept – kvennaliðið gegn Þór Akureyri, Síkinu kl 19.15
  8. sept – kvennaliðið gegn Þór, á Akureyri (tímasetning óstaðfest)
  9. sept – karlaliðið gegn Þór Þorlákshöfn, Síkinu, kl 19.15

Miðaverð: 1000.-

Tímabilið hefst svo 30. september þegar kvennaliðið sækir Íslandsmeistara Hauka heim. Þann 1. október spilar karlalið Tindastóls sinn fyrsta leik í ENBL Evrópukeppninni og 4. október hefja þeir leik í Bónusdeildinni, þegar þeir spila gegn Val að Hlíðarenda.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Fjölskylduhlaup í tilefni af gulum september

    feykir.is Skagafjörður 08.09.2025 kl. 14.48 gunnhildur@feykir.is
    KS og Vörumiðlun leggja verkefninu Gulur september lið með því að efna til fjölskylduhlaups.Verkefnið er vitundarvakning um geðrækt og sjálfsvígsforvarnir.
    Meira
  • MYND SKAGAFJÖRÐUR

    Sundlaugin á Hofsósi lokuð

    feykir.is Skagafjörður 08.09.2025 kl. 09.45 gunnhildur@feykir.is
    Sundlaugin á Hofsósi verður lokuð frá og með mánudeginum 8. sept vegna bilunar i varmaskifti heita pottsins og annars viðhalds í 1-2 vikur meðan unnið er að viðgerðum.
    Meira
  • Elínborg ein af styrkhöfum. MYND HMJ

    Styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu úthlutað í fyrsta sinn

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla 08.09.2025 kl. 09.35 gunnhildur@feykir.is
    Á vef Stjórnarráðsins kemur fram að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi úthlutað styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkum styrkjum er úthlutað og er styrkveitingin ein aðgerða í aðgerðaráætlun til eflingar á lífrænni framleiðislu sem kom út í ágúst 2024.
    Meira
  • Svona er staðan í 3. deilinni þegar ein umferð er eftir af Íslandsmótinu. SKJÁSKOT AF KSÍ.IS

    Stólarnir settu níu mörk í Hafnarfirðinum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 07.09.2025 kl. 15.14 oli@feykir.is
    Það voru skoruð 35 mörk í fimm leikjum í næstsíðustu umferð 3. deildar í gær og tæplega þriðjungur markanna var gerður í leik ÍH og Tindastóls sem fram fór í Skessunni í Hafnarfirði. Stólarnir hafa nú gert 17 mörk í síðustu tveimur leikjum sínum og heldur betur hresst upp á markatöluna í baráttunni um fjórða sæti deildarinnar. Lokatölur í gær 2-9.
    Meira
Yfirlit frétta