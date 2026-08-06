Áfram Ísland heldur fund á Sauðárkróki

feykir.is Skagafjörður 06.08.2026 kl. 17.55 bladamadur@feykir.is
MYND AF VEFSÍÐU ÁFRAM ÍSLAND
MYND AF VEFSÍÐU ÁFRAM ÍSLAND
Nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem kosið eru um hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Áfram Ísland boðar til opins fundar á Frímúrarasalnum Borgarmýri 1 á Sauðarkróki, laugardaginn 8. ágúst kl. 17:30. Fundurinn er öllum opinn en skráning er nauðsynleg. 
 
Ræðumenn á fundinum eru, Hólmsteinn Orri Þorleifsson, Stefanía Hjördís Leifsdóttir og Konráð Guðjónsson. Þá er fundarstjóri Gísli Sigurðsson.
 
Áfram Ísland er vettvangur fólks sem telur að hagsmunum Íslands sé best borgið utan ESB sambandsins og velur íslenska framtíð á eigin forsendum í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. 
 
Hægt er að skrá sig hér, Áfram Ísland - Opinn fundur á Sauðárkróki
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