Gangstétt á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki lokuð vegna framkvæmda
feykir.is Skagafjörður 05.08.2026 kl. 10.10
Á heimasíðu Skagafjarðar er vakin athygli á því að vegna framkvæmda við fráveitu verður gangstéttin frá Sundlaug Sauðárkróks að Faxatorgi lokuð í dag, miðvikudaginn 5. ágúst, og á morgun, fimmtudaginn 6. ágúst.
Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og nota aðrar gönguleiðir meðan á framkvæmdum stendur. Hægt er að ganga hinu megin við götuna þar sem gagnbraut er við sundlaugina og ráðhúsið.
Ef gengið er á grasiflötinni er nauðsynlegt að fara varlega þar sem þar er umferð stórra tækja.