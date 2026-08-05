Gangstétt á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki lokuð vegna framkvæmda

feykir.is Skagafjörður 05.08.2026 kl. 10.10 bladamadur@feykir.is
Vinnusvæðið á Skagfirðingabrautinni. MYND: EKH
Vinnusvæðið á Skagfirðingabrautinni. MYND: EKH

Vegfarendur eru beðnir um að sýna aðgát og nota aðrar gönguleiðir meðan á framkvæmdum stendur. Hægt er að ganga hinu megin við götuna þar sem gagnbraut er við sundlaugina og ráðhúsið. 

Ef gengið er á grasiflötinni er nauðsynlegt að fara varlega þar sem þar er umferð stórra tækja. 

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