Rof á ljósleiðarasambandi í Vatnsdal

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 05.08.2026 kl. 11.00 bladamadur@feykir.is

Á heimasíðu Húnabyggðar kemur fram að á morgun fimmtudaginn 6. ágúst verður rof á ljósleiðarasambandi í Vatnsdal vegna tengingar nýrrar ljósleiðaralagnar. Ljósleiðarasambandið verður rofið á morgun fimmtudag klukkan 9:00 í vestanverðum Vatnsdal.

Reiknað er með að verkefninu ljúki um 14:00 og að fyrstu samböndin komi inn um 10:30.

Athugið að við rofið rofnar líka samband við fjarskiptamöstur og því fellur símasamband einnig niður á meðan að tengivinna stendur yfir.

Nauðsynlegt er að tengja nýja ljósleiðaralögn frá Þórdísarlundi að Flögu sem lögð hefur verið vegna framkvæmda Vegagerðarinnnar við nýja veginn.

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