Rof á ljósleiðarasambandi í Vatnsdal
Á heimasíðu Húnabyggðar kemur fram að á morgun fimmtudaginn 6. ágúst verður rof á ljósleiðarasambandi í Vatnsdal vegna tengingar nýrrar ljósleiðaralagnar. Ljósleiðarasambandið verður rofið á morgun fimmtudag klukkan 9:00 í vestanverðum Vatnsdal.
Reiknað er með að verkefninu ljúki um 14:00 og að fyrstu samböndin komi inn um 10:30.
Athugið að við rofið rofnar líka samband við fjarskiptamöstur og því fellur símasamband einnig niður á meðan að tengivinna stendur yfir.
Nauðsynlegt er að tengja nýja ljósleiðaralögn frá Þórdísarlundi að Flögu sem lögð hefur verið vegna framkvæmda Vegagerðarinnnar við nýja veginn.