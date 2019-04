Afrískur dans á Barnamenningardögum

Sandra Sano Erlingsdóttir og Mamady Sano. Mynd af Facebooksíðu Dans Afríka Iceland.

Eins og undanfarin ár stendur Tónadans fyrir Barnamenningardögum í Skagafirði og verður margt á dagskránni hjá þeim. Meðal annars koma hingað danskennarar frá Dans Afrika Iceland dagana 26. og 27. apríl og halda námskeið í afrískum dönsum í sal FNV. Frítt er á námskeiðin svo það er um að gera að fjölmenna.

Í fréttatilkynningu frá Tónadansi segir:

„Þau Sandra og Mamady halda skemmtileg námskeið í afrískum dönsum fyrir okkur á barnamenningardögum! Þau eru þekkt víða um heim og halda fjölda námskeiða og erum við svo heppin að fá þau til okkar! Látum okkur ekki vanta á námskeið hjá þeim. Það er hægt að mæta bæði föstudag og laugardag, allt eins og hver vill.“

Dagskráin er sem hér segir:

Föstudagur 26. apríl:

Kl. 16-17 - Námskeið ætlað börnum í 3.-5.bekk - opið öllum.

Kl. 17:30-18:30 - Unglinganámskeið – opið öllum.

Laugardagur 27. apríl:

Kl. 10-11 - Börn og foreldrar dansa saman – opið öllum.

Kl. 11:30-12:30 - Námskeið fyrir nemendur Tónadans.

Dans Afríka Iceland var stofnað af Mamady Sano og Söndru Sano Erlingsdóttur til að efla afrískan dans og trommur á Íslandi og sérhæfa þau sig í dansi og trommuleik frá Gíneu í V-Afríku.

Sandra hefur kennt dans á Íslandi síðan hún flutti heim frá New York 2005. Hún kennir afrískan dans og Hiphop í Dans Afríka Iceland, Kramhúsinu, Dans Brynju Péturs, Listdansskóla Hafnarfjarðar og víðar. Hún hefur sett upp ótal danssýningar, nemendasýningar og tekið þátt í atburðum um allt land.

Sandra lærði í New York og Gíneu í V-Afríku þar sem hún einbeitti sér að afrískum dansi, Hip hop og Krump. Sandra heimsækir New York og Afríku reglulega.

Mamady er einn eftirsóttasti afríski danskennari og trommari frá Gíneu í heiminum og ferðast enn út um allan heim til að kenna og taka þátt í sýningum. Hann bjó í New York í 16 ár og kenndi meðal annars við Long Island University og Alvin Ailey.

Mamady hefur sett upp ótal danssýningar, nemendasýningar og tekið þátt í atburðum út um allan heim. Hér á landi kennir hann í Dans Afríka Iceland, Kramhúsinu, Menntaskólanum í tónlist og víðar.

„Við erum að fá til okkar heimsklassa kennara og látum það ekki framhjá okkur fara,“ segir í tilkynningu Tónadans.

Nánari upplýsingar um Barnamenningardaga má finna á Facebooksíðu Tónadans.