Ágúst heldur tónleika á Blönduósi 26. maí
feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 20.05.2026 kl. 08.40
Tónlistarmaðurinn Ágúst Brynjarsson heldur tónleika á Blönduósi þriðjudaginn 26. maí klukkan 18, en hann er á tónleikaferðalagi um landið, undir yfirskriftinni Ágúst á ferðinni. Viðburðurinn er í boði Blönduvirkjunar og Húnabyggðar, og því er aðgangur ókeypis. Ágúst hefur nýverið gefið út plötu og tekur í sumar við hlutverki brekkusöngvara Þjóðhátíðar í Vestmannaeyjum. Í tengslum við ferðalagið hyggst hann heimsækja fjölmörg bæjarfélög og bjóða upp á tónlistardaga ásamt hljómsveit.
Á Blönduósi mun hann heimsækja nokkra staði yfir daginn og spila stutt tónlistaratriði. Klukkan 18 verða síðan fjölskyldutónleikar í Félagsheimilinu á Blönduósi, þar sem Ágúst kemur fram með hljómsveit. Tónleikarnir standa í um 60 mínútur og eru ætlaðir öllum aldurshópum. Flutt verða bæði lög af hans eigin plötu og vinsæl barnalög og brekkusöngslög sem henta vel til að syngja með.
Heimild: Húni.is