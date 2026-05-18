Umhverfisdagur FISK Seafood tókst vel

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 18.05.2026 kl. 15.50 hinrik@feykir.is
Þessar tíndu rusl á Langholtinu. Mynd: fb.Smári.
Umhverfisdagurinn var haldinn þann 9. maí og tókst með ágætum. Þátttakendur voru 972 sem er talsverð fjölgun frá í fyrra. Vel viðraði sem skemmdi ekki fyrir. Alls voru tínd 18,48 tonn af rusli. Í staðinn styrkir FISK Seafood 16 íþróttafélög um samtals: 11.664.000 kr!
Umhverfisdagurinn er ákaflega jákvætt verkefni sem hefur fest sig sessi í Skagafirði.

Fisk þakkar öllum kærlega fyrir þátttökuna, þetta væri ekki hægt án ykkar! /fisk.is/hmj

