Vatnsdalshólarnir eru annað hvort 729 eða 1836
Vatnsdalshólarnir í Austur-Húnavatnssýslu, líkt og eyjarnar á Breiðafirði og vötnin á Arnarvatnseheiði, verið sagðir óteljandi. Kannski eru þetta gamlar fréttir en á Vísindavef Háskóla Íslands var greint frá því í gær að hólarnir í Vatnsdal væru annað hvort 729 eða 1836 en niðurstöðutalan fer eftir því hvaða viðmið er notað. Aðrar aðferðir eða önnur viðmið geta gefið aðra niðurstöðu en þessar niðurstöður er samkvæmt talningu frá árinu 2018, sem er byggð á gögnum sem aflað var með dróna og síðan unnin áfram í landupplýsingakerfi.