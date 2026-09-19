Atvinnulífssýning Skagafjarðar í fullum gangi

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf 19.09.2026 kl. 13.56 oli@feykir.is
Ásta og Helga Dóra stóðu vaktina í bas Steypustöðvar Skagafjarðar þegar blaðamaður Feykis var á svæðinu í morgun. MYNDIR: HMJ
Ásta og Helga Dóra stóðu vaktina í bas Steypustöðvar Skagafjarðar þegar blaðamaður Feykis var á svæðinu í morgun. MYNDIR: HMJ

Atvinnulífssýning Skagafjarðar hófst í morgun en hún fer fram dagana 19.–20. september í Íþróttahúsinu á Sauðárkróki. Opið er á laugardaginn og sunnudaginn kl. 10:00–17:00. Á dagskránni eru áhugaverðar kynningar, erindi, pallborðsumræður og tónlistaratriði alla helgina.

Sýningin hófst á því að Magnús Barðdal sveitarstjóri setti sýninguna og kl. 11 flutti Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra tölu um framtíð atvinnulífs á landsbyggðinni. Síðan er alltaf eitthvað í gangi, tónlistaratriði, Lína Langsokkur og fleira.

Stuðið heldur svo áfram á morgun sem fyrr segir. Aðgangur er ókeypis og að sjálfsögðu eru allir hjartanlega velkomnir.

Fram kemur á heimasíðu Skagafjarðar að íbúar og gestir eru hvattir til að heimsækja sýninguna og kynnast fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi í Skagafirði.

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