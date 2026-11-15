Árni Gunn frumsýnir tvær myndir í Bifröst

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 15.11.2026 kl. 16.03 oli@feykir.is
Árni Gunnarsson kvikmyndagerðarmaður. MYND: DAVÍÐ MÁR
Árni Gunnarsson kvikmyndagerðarmaður. MYND: DAVÍÐ MÁR

„Við frumsýnum Ævintýri á hestbaki í Bifröst á Sauðárkróki næsktkomandi mánudag, kl. 17:00 og svo er önnur sýning kl. 20 um kvöldið. Vegur 75 um Tröllaskarð verður sýndur með sama hætti daginn eftir, þriðjudaginn 17. nóvember,“ segir Árni Gunnarsson kvikmyndagerðarmaður í spjalli við Feyki. Myndirnar voru fyrst sýndar á RIFF í október en nú er um að gera að skella sér í bíó í Bifröst.

Í Ævintýri á hestbaki er fylgst með knapanum Þórgunni Þórarinsdóttur um árabil eða frá því að hún var 15 ára stelpa í hesthúsunum á Króknum, þar til að hún fimm árum síðar keppir erlendis á sínu fyrsta heimsmeistaramóti í hestaíþróttum. Vegur 75 um Tröllaskarðsegir magnaða sögu af viðskiptum Vegagerðarinnar við óvænt öfl þegar vegur var lagður um Tröllaskarð í Hegranesi. Ólíkar myndir en báðar afar forvitnilegar.

Þú sýndir myndirnar á RIFf, hvernig voru viðtökur? Við sýndum ævintýri á hestbaki og veg 75 um Tröllaskarð á RIF í október. Viðtökurnar voru mjög góðar og síðan þá höfum við fengið fjölda fyrirspurna um það hvenær myndinar verði sýndar aftur.

Var eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi við sýningarnar þar? „Þetta eru tvær ólíkar heimildamyndir. Ævintýri á hestbaki er um unga stúlku sem er að keppa við þá bestu í hestaíþróttum og Vegur 75 fjallar um samskipti manna og huldra afla – eða anda af öðrum heimi. Og það sem kemur kannski skemmtilega óvart er hve áheyrendahópurinn að þessum myndum er ólíkur.“

Verða myndirnar sýndar í sjónvarpi? „Það lítur ekki út fyrir það eins og staðan er akkúrat núna. Þetta eru myndir sem eiga í raun og veru heima í dagskrá RÚV en innlenda dagskrárdeildin hefur svarað okkur því að RÚV sjái sér ekki fært að kaupa sýningarréttinn að svo stöddu. Það verður bara að koma í ljós hvar þær verða sýndar opinberlega og ég vona að það skýrist fljótlega,“ segir Árni.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Íris Ösp með fyrirliðabandið á fimmtudaginn. Foreldrar hennar eru Dagný Huld Gunnarsdóttir og Hjörtur Elefsen. Á myndinni neðst í fréttinni tekur fyrirliðinn aukaspyrnu. MYND HJÖRTUR ELEFSEN

    Íris Ösp var fyrirliði Íslands í jafntefli gegn Belgum

    feykir.is Íþróttir, Lokað efni 15.11.2026 kl. 13.48 oli@feykir.is
    Feykir hefur áður minnst á að íslenska kvennalandsliðið U15 tæki þátt í UEFA Development-móti á Spáni í liðinni viku. Liðið lék þrjá leiki gegn sterkum andstæðingum; Spáni, Belgíu og Þýskalandi. Tindastólsstúlkan Íris Ösp Elefsen var í byrjunarliði Íslands gegn Belgíu, bar að auki fyrirliðabandið og spilaði allar 90 mínúturnar! Það var að sjálfsögðu eini leikurinn sem Ísland krækti í jafntefli.
    Meira
  • Álfhildur Leifsdóttir. MYND: GG

    Bjóðum við þeim með? | Álfhildur Leifsdóttir skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 15.11.2026 kl. 13.26 oli@feykir.is
    Í samfélagsumræðunni er gjarna rætt um mikilvægi þess að fólk sem flytur til Íslands læri tungumálið, aðlagist samfélaginu og taki virkan þátt. En sem samfélag mættum við horfa aðeins í eigin barm og spyrja: hvað gerum við til þess að öll upplifi að þau tilheyri samfélaginu okkar?
    Meira
  • Svona var ástandið á Vatnsskarði í gærkvöldi þegar fimm bílar og rúta sátu föst. Allt fór það vel að lokum. MYND FRÁ LANDSBJÖRG

    Óttast var að allt að 400 fjár hefði fennt

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 14.11.2026 kl. 10.17 oli@feykir.is
    Nú snemma í morgun voru björgunarsveitir kallaðar út til aðstoðar bónda suður af Blönduósi. Í tilkynningu frá Landsbjörg segir að bóndinn hafi óttast að allt að 400 fjár hefði fennt um nóttina. Þegar lögregla kom á staðinn varð ljóst að svo alvarlegt var ástandið ekki.
    Meira
  • Færð á vegum nú um klukkan 20:30 í kvöld. SKJÁSKOT AF UMFERÐIN.IS

    Allir fjallvegir á Norðurlandi vestra lokaðir vegna veðurofsans

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 13.11.2026 kl. 20.48 oli@feykir.is
    Það er hundleiðinlegt vonskuveður sem stendur á Norðurlandi vestra og í raun ekki hundi út sigandi. Vegirnir yfir Öxnadalsheiði, Vatnsskarð, Þverárfjall og Holtavörðuheiði eru lokaðir vegna veðurs og sömuleiðis vegurinn um Langadal. Vindur er víða á svæðinu yfir 20 m/sek og hátt í 40 m/sek í kviðum.
    Meira
Yfirlit frétta