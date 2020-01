Ásdís Aþena sigraði í Söngvarakeppni Húnaþings vestra - Myndband

Söngvarakeppni Grunnskóla Húnaþings vestra fór fram í Félagsheimilinu á Hvammstanga fimmtudaginn 16. janúar sl. Ásdís Aþena Magnúsdóttir gerði sér lítið fyrir og söng til sigurs í eldri keppenda með lag Bruno Mars, When I was your man.

Hér fyrir neðan má sjá frábæran flutning Ásdísar Aþenu.

Ásdís Aþena söng til sigurs í kvöld i söngvakeppni Grunnskóla Húnaþings vestra. Ég veit ekki hvaðan þessir söng hæfileikar koma allavega ekki frá mér Posted by Magnús Eðvaldsson on Fimmtudagur, 16. janúar 2020