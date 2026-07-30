Athygli vakin á þrenginum á Skagfirðingabraut

feykir.is Skagafjörður 30.07.2026 kl. 16.13 bladamadur@feykir.is
Svona er þrengingarnar uppsettar.
Svona er þrengingarnar uppsettar.

Athygli bæjarbúa og gesta er vakin á því að búið er að setja upp tímabundnar þrengingar á Skagfirðingabraut á Sauðárkróki. Aðgerðirnar eru liður í því að draga úr aksturshraða og tryggja öryggi á svæðinu.

Vegna Unglingalandsmóts UMFÍ er búist við mikilli umferð gangandi og hjólandi vegfarenda næstu daga, ekki síst barna og ungmenna sem eru á ferðinni á milli keppnisstaða.

Ökumenn eru eindregið hvattir til að sýna tillitssemi, draga úr hraða og fylgjast vel með umhverfi sínu. Hægjum á okkur og tryggjum að öll komist örugg heim!

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