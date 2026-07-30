Endurbætur á íbúð Leigufélagsins Bríetar á Laugarbakka
Á heimasíðu Húnaþings vestra kom fra að í lok árs 2024 tók Leigufélagið Bríet yfir fjórar íbúðir í eigu Húnaþings vestra á Gilsbakka á Laugarbakka. Hluti af samkomulaginu um yfirtöku eignanna var að Bríet réðist í endurbætur á húsunum og gerði upp íbúðirnar sem voru komnar á nokkuð viðhald. Leigufélagið hefur nú lokið við endurbætur á fyrstu íbúðinni og standa yfir sprunguviðgerðir að utan. Sömuleiðis er gert ráð fyrir að húsin verði máluð með haustinu.
Íbúðin sem nú hefur verið tekin í gegn er öll hin glæsilegasta eins og myndir sýna á síðu Húnaþings vestra. Flutt verður inn í íbúðina innan tíðar. Félagið mun svo halda áfram endurgerð þeirra íbúða sem eftir standa á komandi misserum.
Hér er hægt að sjá fleiri myndir úr íbúðinni: Endurbætur á íbúð Leigufélagsins Bríetar á Laugarbakka | Húnaþing vestra