Kanna mögulega mengun í Sauðá
Sveitarfélagið Skagafjörður og Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra kanna nú mögulega mengun í Sauðá á Sauðárkróki, en greint var frá málinu á Facebook-síðu sveitarfélagsins í gær, 28. júlí. Málið er litið alvarlegum augum.
Talið er að málning hafi komist í ána og berist hún nú niður farveginn. Sem betur fer virðist um venjulega vatnsmálningu að ræða en ekki olíumálningu.
Mengunin telst staðbundin þar sem áin rennur í sínum eldri og afmarkaða farvegi án þess að gegnumstraumar hafi víðtækari áhrif. Fulltrúar Heilbrigðiseftirlitsins hafa þegar kannað hvort ummerki væru um að málningu hefði verið hellt í niðurföll í bænum, en svo reyndist ekki vera.
Fólk hvatt til að sýna aðgát og veita upplýsingar
Sveitarfélagið og Heilbrigðiseftirlitið hvetja íbúa og vegfarendur sem eiga leið um svæðið til að sýna aðgát og forðast alla snertingu við vatnið á meðan rannsókn stendur yfir. Þá eru íbúar sem búa yfir upplýsingum er varpað geta ljósi á uppruna eða magn málningarinnar hvattir til að hafa samband, svo hægt sé að komast til botns í málinu sem fyrst.