Unglingalandsmótið hefst í dag
Þá er komið að stórmótinu sem Unglingalandsmótið er, tjaldsvæðið á Nöfunum er að fyllast og setmningin er mikil. Í dag er keppt í alls kyns greinum eins og golfi, krakkahreysti og júdó. Mótið mun þó fara á fullt á morgun þar sem dagskráin verður stút full frá átta um morguninn til ellefu um kvöldið. Kvölddagskráin í partítjaldinu er heldur betur spennandi einnig en hægt er að taka þátt í danskeppni þar sem gleðin ræður ríkjum. Baldvin Orri Dagsson frá Víðiholti í Skagafirði ætlar að keppa í þremur greinum með liðinu Mjólkurbottarnir. Baldvin sem er alveg að verða tólf ára er að taka þátt á fyrsta Unglingalandsmótinu sínu.