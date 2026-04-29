Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 29.04.2026 kl. 08.34 oli@feykir.is

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 er hafin.

Greiða má atkvæði utan kjörfundar á kjörstöðum innan umdæmisins sem hér segir:

  • Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
  • Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
  • Hvammstanga, ráðhúsi Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga, mánudaga - fimmtudaga kl. 10:00 - 14:00 og föstudaga kl. 10:00 - 12:00.
  • Skagaströnd, stjórnsýsluhúsi að Túnbraut 1-3, Skagaströnd, mánudaga - fimmtudaga kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

Fimmtudaginn 7. maí nk. verður opið til kl. 18:00 á skrifstofum sýslumanns að Hnjúkabyggð 33, Blönduósi og Suðurgötu 1, Sauðárkróki. Uppstigningardag, 14. maí nk., verður opið á báðum skrifstofum milli kl. 11:00 – 13:00. Á kjördag, 16. maí nk., verður opið á báðum skrifstofum milli kl. 10:00 – 14:00.

Atkvæðagreiðsla á heilbrigðisstofnunum innan umdæmisins fer fram sem hér segir:

  • HSN Blönduósi, Flúðabakka 2, Blönduósi, mánud. 4. maí kl. 13:00 – 15:00.
  • HSN Sauðárkróki, Sauðárhæðum, Sauðárkróki, þriðjud. 5. maí kl. 13:00 – 15:00.
  • HVE Hvammstanga, Spítalastíg 1, Hvammstanga, þriðjud. 5. maí kl. 10:00 – 12:00.
  • Sæborg Skagaströnd, Ægisgrund 14, Skagaströnd, mánud. 4. maí kl. 10:30 – 11:30.

Atkvæðagreiðsla í heimahúsi:

Kjósandi, sem vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, getur hvorki sótt kjörfund né kosið utan kjörfundar, getur óskað þess að greiða atkvæði í heimahúsi. Skrifleg umsókn studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans skal hafa borist kjörstjóra eigi síðar en kl. 10:00 fimmtudaginn 14. maí. Mælst er til að beiðnir þessa efnis berist kjörstjóra án ástæðulauss dráttar.

Ábyrgð á atkvæði:

Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess kjördæmis þar sem kjósandinn er á kjörskrá. Kjörstjóri annast póstsendingu atkvæðis að beiðni kjósanda. Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).

Vakin er athygli á að unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt.

Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is


/Tilkynning frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra

Til baka

Fleiri fréttir

  • Kafarar gera sig klára í að taka til höndum. MYND: SKAGASTRÖND.iS

    Kafarar kipptu flotbryggjum í lag á Skagaströnd

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 29.04.2026 kl. 10.54 oli@feykir.is
    Flotbryggjurnar í smábátahöfninni á Skagaströnd urðu fyrir hnjaski í óveðrinu sem gekk yfir landið í lok mars. Í gær mættu kafarar í heimsókn sem skelltu sér í sund í góða veðrinu og skiptu um lása og strekktu á keðjum.
    Meira

  • Sigur eða sumarfrí í kvöld – það er bara þannig

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 29.04.2026 kl. 09.30 oli@feykir.is
    Það er allt undir í kvöld þegar Tindastólsmenn taka á móti Stjörnunni í þriðja leik liðanna í undanúrslitum Bónus deildarinnar. Leikurinn verður í Síkinu og nú kemur ekkert annað en sigur til greina hjá Tindastólsmönnum því körfuboltavertíðinni á Króknum er hreinlega lokið ef Stjarnan nælir í þriðja sigurinn í þremur leikjum. „Leikurinn leggst bara vel í mig, þetta verður líklega hörkuleikur eins og fyrstu tveir og bara skemmtun,“ sagði Pétur fyrirliði Stólanna þegar Feykir hafði samband í morgun.
    Meira

  • Gott aðgengi skiptir alla máli en okkur öllu máli!

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 29.04.2026 kl. 09.29 oli@feykir.is
    Landsfundur Sjálfsbjargar – landssambands hreyfihamlaðra, var haldinn í sal Sjálfsbjargar í Hátúni í Reykjavík, dagana 24. - 25. apríl. Landsfundurinn sendi frá sér ályktun þar sem segir: „Í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga hvetur landsfundur Sjálfsbjargar landssamband hreyfihamlaðra öll sveitarfélög til að gera úrbætur í aðgengismálum og fullnýta það fjármagn sem í boði er frá ríkinu til slíkra verkefna.“
    Meira
  • Frá vinstri: Heiðrún Erika Guðmundsdóttir forstöðumaður rannsókna og þekkingar hjá Ferðamálastofu, Hafdís Björg Hjálmarsdóttir lektor HA, Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, Magnús Haukur Ásgeirsson aðjúnkt HÍ og Geir Kristinn Aðalsteinsson Höldur fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar. MYND AF HÓLAR.IS

    Dr. Ingibjörg tekur tímabundið við formennsku stjórnar Rannsóknamiðstöðvar ferðamála

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 29.04.2026 kl. 08.14 oli@feykir.is
    Dr. Ingibjörg Sigurðardóttir, deildarstjóri Ferðamáladeildar Háskólans á Hólum, hefur tekið tímabundið við formennsku, í leyfi Dr. Þórhalls Guðlaugssonar, í stjórn Rannsóknamiðstöðvar ferðamála (RMF). Í frétt á vef Háskólans á Hólum kemur fram að þetta undirstriki mikilvægt hlutverk hennar innan ferðamálafræða og styrki jafnframt stöðu Háskólans á Hólum í rannsóknum og þróun á sviði ferðaþjónustu.
    Meira
Yfirlit frétta