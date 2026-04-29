Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026
Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna sveitarstjórnarkosninga 16. maí 2026 er hafin.
Greiða má atkvæði utan kjörfundar á kjörstöðum innan umdæmisins sem hér segir:
- Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
- Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
- Hvammstanga, ráðhúsi Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga, mánudaga - fimmtudaga kl. 10:00 - 14:00 og föstudaga kl. 10:00 - 12:00.
- Skagaströnd, stjórnsýsluhúsi að Túnbraut 1-3, Skagaströnd, mánudaga - fimmtudaga kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.
Fimmtudaginn 7. maí nk. verður opið til kl. 18:00 á skrifstofum sýslumanns að Hnjúkabyggð 33, Blönduósi og Suðurgötu 1, Sauðárkróki. Uppstigningardag, 14. maí nk., verður opið á báðum skrifstofum milli kl. 11:00 – 13:00. Á kjördag, 16. maí nk., verður opið á báðum skrifstofum milli kl. 10:00 – 14:00.
Atkvæðagreiðsla á heilbrigðisstofnunum innan umdæmisins fer fram sem hér segir:
- HSN Blönduósi, Flúðabakka 2, Blönduósi, mánud. 4. maí kl. 13:00 – 15:00.
- HSN Sauðárkróki, Sauðárhæðum, Sauðárkróki, þriðjud. 5. maí kl. 13:00 – 15:00.
- HVE Hvammstanga, Spítalastíg 1, Hvammstanga, þriðjud. 5. maí kl. 10:00 – 12:00.
- Sæborg Skagaströnd, Ægisgrund 14, Skagaströnd, mánud. 4. maí kl. 10:30 – 11:30.
Atkvæðagreiðsla í heimahúsi:
Kjósandi, sem vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, getur hvorki sótt kjörfund né kosið utan kjörfundar, getur óskað þess að greiða atkvæði í heimahúsi. Skrifleg umsókn studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans skal hafa borist kjörstjóra eigi síðar en kl. 10:00 fimmtudaginn 14. maí. Mælst er til að beiðnir þessa efnis berist kjörstjóra án ástæðulauss dráttar.
Ábyrgð á atkvæði:
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess kjördæmis þar sem kjósandinn er á kjörskrá. Kjörstjóri annast póstsendingu atkvæðis að beiðni kjósanda. Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.
Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).
Vakin er athygli á að unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is
/Tilkynning frá Sýslumanninum á Norðurlandi vestra