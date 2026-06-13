Matarmikil súpa og kartöfluterta | Matgæðingur Feykis

feykir.is Skagafjörður, Í matinn er þetta helst, Lokað efni 13.06.2026 kl. 11.17 siggag@nyprent.is
Kristey Rut. AÐSEND MYND
Kristey Rut. AÐSEND MYND

Matgæðingur í þriðja tbl. Feykis á þessu fallega ári var Kristey Rut Konráðsdóttir. Kristey er fædd og uppalin á Sauðárkróki og vinnur sem stuðningsfulltrúi í 5. bekk í Árskóla. Einnig sækir hún fjarnám í HÍ þennan veturinn í farsæld barna og er með BS í sálfræði. Kristey þekkja eflaust margir eftir að hafa farið á leiksýningar í Bifröst en hún hefur verið viðriðin Leikfélagi Sauðárkróks síðustu árin og situr í varastjórn LS eins og staðan er í dag.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Sóley kann vel við sig í Barselóna þar sem lífið þessa dagana snýst um að tala um vín og læra um vín. MYNDIR AÐSENDAR

    Maturinn, vínið, sagan og sólin eru alveg dásamleg

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 13.06.2026 kl. 10.50 oli@feykir.is
    Síðast heimsótti Dagur í lífi brottfluttra hana Þórunni Ingu úr Víðidalnum sem býr með fjölskyldu sinni í Dúbaí. Við höldum okkur á heitum slóðum og tökum flugið frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og beinustu leið til Barselóna í Katalóníu á Spáni. Þar býr Króksarinn Sóley Björk Guðmundsdóttir, þjóðfræðingur og vínfræðingur, ásamt kærastanum sínum, Enric Quirant Campas, sem er lögfræðingur. Við komum ekki að tómum kofanum hjá Sóleyju og frásagnargleðin í góðu lagi.
    Meira
  • Jóhanna með Skólahreysti bikarinn. AÐSEND MYND

    „Það er klárlega meiri stemning í úrslitunum" sagði Jóhanna um úrslitin í Skólahreysti

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 13.06.2026 kl. 10.20 bladamadur@feykir.is
    Jóhanna Guðrún Jóhannsdóttir er dóttir þeirra Jóhanns Ragnarssonar og Jónu Guðrúnar Ármannsdóttur og hún er frá bænum Laxárdal í Hrútafirði. Jóhanna er hins vegar líka sigurvegari en hún vann Skólahreysti með liði Grunnskóla Húnaþings vestra í maí sl. Líkt og tvö af hennar fimm systkinum keppti hún fyrir skólann. Jóhanna keppti í armbeygjum og hreyrstigreip sem hún gerði vel. Feykir hafði samband við Jóhönnu og fékk hana í stutt spjall.
    Meira

  • Stórasta stjarnan | Leiðari 22. tölublaðs Feykis

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 12.06.2026 kl. 19.09 oli@feykir.is
    Það var víða mikil gleði um liðna helgi enda sjómannadagur og Prjónagleði og ég veit ekki hvað. Þá var mikil gleði í tilefni af því að Bubbi Morthens varð sjötugur og því tilefni til stórtónleika.
    Meira
  • MYND AF FB SÍÐU KNATTSPYNUDEILDAR TINDASTÓLS

    Stólastelpur frumsýna nýjan leikmann en Kormákur/Hvöt og Tindastólsmenn spila heimaleiki

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 12.06.2026 kl. 14.07 bladamadur@feykir.is
    Það er fótboltahelgi fram undan en ekki er nóg að yngri flokka mót er bæði á Selfossi og í Vestmannaeyjum þá eru allir meistaraflokkar Norðurlands vestra að spila um helgina. Meistaraflokkur kvenna hjá Tindastól heimsækir HK á morgun, laugardag 13. júní en Kormákur/Hvöt og meistaraflokkur karla spila bæði heimaleiki á sunnudaginn 14. júní.
    Meira
Yfirlit frétta