Matarmikil súpa og kartöfluterta | Matgæðingur Feykis
Matgæðingur í þriðja tbl. Feykis á þessu fallega ári var Kristey Rut Konráðsdóttir. Kristey er fædd og uppalin á Sauðárkróki og vinnur sem stuðningsfulltrúi í 5. bekk í Árskóla. Einnig sækir hún fjarnám í HÍ þennan veturinn í farsæld barna og er með BS í sálfræði. Kristey þekkja eflaust margir eftir að hafa farið á leiksýningar í Bifröst en hún hefur verið viðriðin Leikfélagi Sauðárkróks síðustu árin og situr í varastjórn LS eins og staðan er í dag.