Maturinn, vínið, sagan og sólin eru alveg dásamleg

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 13.06.2026 kl. 10.50 oli@feykir.is
Sóley kann vel við sig í Barselóna þar sem lífið þessa dagana snýst um að tala um vín og læra um vín. MYNDIR AÐSENDAR
Sóley kann vel við sig í Barselóna þar sem lífið þessa dagana snýst um að tala um vín og læra um vín. MYNDIR AÐSENDAR

Síðast heimsótti Dagur í lífi brottfluttra hana Þórunni Ingu úr Víðidalnum sem býr með fjölskyldu sinni í Dúbaí. Við höldum okkur á heitum slóðum og tökum flugið frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum og beinustu leið til Barselóna í Katalóníu á Spáni. Þar býr Króksarinn Sóley Björk Guðmundsdóttir, þjóðfræðingur og vínfræðingur, ásamt kærastanum sínum, Enric Quirant Campas, sem er lögfræðingur. Við komum ekki að tómum kofanum hjá Sóleyju og frásagnargleðin í góðu lagi.

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