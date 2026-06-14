Fagnaði með þeim fréttum að hann væri öklabrotinn

feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.06.2026 kl. 10.20 bladamadur@feykir.is
Helgi með Skólahreysti medalíurnar sínar. AÐSEND MYND
Helgi með Skólahreysti medalíurnar sínar. AÐSEND MYND

Helgi Freyr Guðmundsson, tíundabekkingur í Grunnskóla Húnaþings vestra, keppti fyrir hönd skólans í Skólahreysti en svo kom til að hann öklabrotnaði í upphitun og gat því ekki keppt í úrslitunum, hann átti að keppa í hraðaþraut. Helgi býr á Enniskoti í Húnaþingi vestra með mömmu sinni Þóru Björg Kristmundsdóttur ásamt Eggert og tveimur bræðrum þeim Kristjáni og Arnari. Pabbi hans, Guðmundur Helgi Gíslason býr á Sauðárkróki ásamt Írisi Elefsen og bræðrum Helga, Sigurði og Hilmari. Hann keppti í fyrsta skipti í Skólahreysti í ár, en hvað er betra en að enda á toppnum? Feykir hafði samband við Helga og fékk hann til þess að segja frá Skólahreysti upplifuninni sinni.

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