Fagnaði með þeim fréttum að hann væri öklabrotinn
Helgi Freyr Guðmundsson, tíundabekkingur í Grunnskóla Húnaþings vestra, keppti fyrir hönd skólans í Skólahreysti en svo kom til að hann öklabrotnaði í upphitun og gat því ekki keppt í úrslitunum, hann átti að keppa í hraðaþraut. Helgi býr á Enniskoti í Húnaþingi vestra með mömmu sinni Þóru Björg Kristmundsdóttur ásamt Eggert og tveimur bræðrum þeim Kristjáni og Arnari. Pabbi hans, Guðmundur Helgi Gíslason býr á Sauðárkróki ásamt Írisi Elefsen og bræðrum Helga, Sigurði og Hilmari. Hann keppti í fyrsta skipti í Skólahreysti í ár, en hvað er betra en að enda á toppnum? Feykir hafði samband við Helga og fékk hann til þess að segja frá Skólahreysti upplifuninni sinni.