„Það er klárlega meiri stemning í úrslitunum" sagði Jóhanna um úrslitin í Skólahreysti
Jóhanna Guðrún Jóhannsdóttir er dóttir þeirra Jóhanns Ragnarssonar og Jónu Guðrúnar Ármannsdóttur og hún er frá bænum Laxárdal í Hrútafirði. Jóhanna er hins vegar líka sigurvegari en hún vann Skólahreysti með liði Grunnskóla Húnaþings vestra í maí sl. Líkt og tvö af hennar fimm systkinum keppti hún fyrir skólann. Jóhanna keppti í armbeygjum og hreyrstigreip sem hún gerði vel. Feykir hafði samband við Jóhönnu og fékk hana í stutt spjall.