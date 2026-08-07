Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar er hafin | Tilkynning frá sýslumanninum á Norðurlandi vestra

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 07.08.2026 kl. 12.32

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar vegna þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB er hafin.

Greiða má atkvæði utan kjörfundar á kjörstöðum innan umdæmisins sem hér segir:

  • Blönduósi, aðalskrifstofu, Hnjúkabyggð 33, Blönduósi, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
  • Sauðárkróki, sýsluskrifstofu, Suðurgötu 1, Sauðárkróki, virka daga, kl. 09:00 - 15:00.
  • Hvammstanga, ráðhúsi Húnaþings vestra að Hvammstangabraut 5, Hvammstanga, mánudaga - fimmtudaga kl. 10:00 - 14:00 og föstudaga kl. 10:00 - 12:00.
  • Skagaströnd, stjórnsýsluhúsi að Túnbraut 1-3, Skagaströnd, mánudaga - fimmtudaga kl. 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00, frá og með mánudeginum 17. ágúst 2026.

Þriðjudaginn 25. ágúst nk. verður opið til kl. 18:00 á skrifstofum sýslumanns að Hnjúkabyggð 33, Blönduósi og Suðurgötu 1, Sauðárkróki. Á kjördag, 29. ágúst nk., verður opið á báðum skrifstofum milli kl. 10:00 – 14:00.

Atkvæðagreiðsla á heilbrigðisstofnunum innan umdæmisins fer fram sem hér segir:

  • Sæborg Skagaströnd, Ægisgrund 14, Skagaströnd, mánud. 17. ágúst kl. 10:30 – 11:30.
  • HSN Blönduósi, Flúðabakka 2, Blönduósi, mánud. 17. ágúst kl. 13:00 – 15:00.
  • HVE Hvammstanga, Spítalastíg 1, Hvammstanga, þriðjud. 18. ágúst kl. 10:00 – 11:30.
  • HSN Sauðárkróki, Sauðárhæðum, Sauðárkróki, fimmtud. 20. ágúst kl. 13:00 – 15:00.

 

Atkvæðagreiðsla í heimahúsi:

Kjósandi, sem vegna sjúkdóms, fötlunar eða barnsburðar, getur hvorki sótt kjörfund né kosið utan kjörfundar, getur óskað þess að greiða atkvæði í heimahúsi. Skrifleg umsókn studd vottorði lögráða manns um hagi kjósandans skal hafa borist kjörstjóra eigi síðar en kl. 10:00 fimmtudaginn 27. ágúst. Mælst er til að beiðnir þessa efnis berist kjörstjóra án ástæðulauss dráttar.

Ábyrgð á atkvæði:

Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila, kjósi hann utan kjörfundar hjá kjörstjóra í umdæmi sýslumanns þar sem hann á ekki lögheimili. Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild þess kjördæmis þar sem kjósandinn er á kjörskrá. Kjörstjóri annast póstsendingu atkvæðis að beiðni kjósanda. Allir kjósendur, sem greiða atkvæði utan kjörfundar á kjördag, bera sjálfir ábyrgð á að koma atkvæði sínu til skila.

Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum við kosninguna (ökuskírteini, vegabréfi eða nafnskírteini).

Vakin er athygli á að unnt er að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna um land allt.

Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is

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