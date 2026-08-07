Forsætisráðherra flytur Hólaræðuna á Hólahátíð

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 07.08.2026 kl. 13.41 oli@feykir.is
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. MYND AF ALÞINGI.IS
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra. MYND AF ALÞINGI.IS

Helgina 15.-16. ágúst fer fram hin árlega Hólahátíð að Hólum í Hjaltadal. Hólahátíð barnanna verður á laugardeginum og er þá dagskrá fyrir börn og fjölskyldur.Lydía Einarsdóttir svæðisstjóri æskulýðsmála og Karl Lúðvíksson íþróttakennari sjá um dagskrána.

Þá stendur einnig til boða að ganga upp í Gvendarskál með sr. Sigríði Gunnarsdóttur prófasti og sér hún jafnframt um helgistund við Gvendar-altari. Eftir það verður grillað við Auðunarstofu.

Á sunnudaginn mun Kristján B. Jónasson bókmenntafræðingur flytja fyrir-lestur sem ber yfirskriftina: „Vörn Íslands hefst á Hólum.“ Verður fyrirlesturinn í dómkirkjunni kl. 11, en kl. 14 verður hátíðarmessan.

Gísli Gunnarsson vígslubiskup prédikar en Guðrún Karls Helgudóttir, biskup Íslands, fyrrum vígslubiskup og fleiri þjóna einnig í messunni. Kirkjukór Hóladómkirkju og Skagfirski kammerkórinn syngja og organistar eru Jóhann Bjarnason og Eyþór Franzson Wechner.

Eftir veislukaffi, sem Austan vatna sér um, verður hátíðardagskrá í kirkjunni. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra flytur Hólaræðuna. Auk hennar mun biskup Íslands ávarpa samkomuna og Gerður Kristný Guðjónsdóttir rithöfundur og skáld flytur ljóð. Sigríður Ásta Olgeirsdóttir syngur og meðleikari er Vilberg Andri Pálsson.

Búist er við fjölmenni á Hólahátíð að venju. Veitingstaðurinn Austan vatna er opinn. Allir eru velkomnir heim að Hólum þessa hátíðar-daga.

Dagskrána má sjá nánar í Sjónhorninu og á Facebook-síðu: Hóladómkirkja.  /tilkynning.

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