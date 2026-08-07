Hollvinasamtökin HSB fengu góða gjöf | tilkynnig frá stjórn Hollvinasamtaka HSB
feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Mannlíf 07.08.2026 kl. 12.44
Formaður Hollvinasamtaka HSB fékk heldur betur góða heimsók þann 5. ágúst síðastliðinn.
Þarna voru mættar þær Ingibjörg á Auðólfsstöðum formaður Kvenfélags Bólstaðarhlíðarhrepps og Guðrún á Auðkúlu formaður Kvenfélags Svínavatnshrepps.
Afhentu þær Sigurlaugu Þóru gjafabréf að upphæð kr: 737.800 upp í kaup á höggbylgjutæki í aðstöðu sjúkraþjálfara.
Tæki þetta kostar um kr: 2.000.000 og þetta verður til þess að pöntun fer fram á allra næstu dögum.
Konurnar í þessum kvenfélögum hafa styrkt samtökin með peningagjöfum til margra ára. Þá má geta þess að 2023 gáfu þær tæpa hálfa milljón til kaupa
á tveimur björgunarstólum / flóttastólum sem staðsettir eru á þriðju og fjórðu hæð HSB.
Hollvinasamtökin þakka kvenfélagskonunum hjartanlega fyrir stuðninginn og við vitum að baki þessara fjáraflana liggur ómæld sjálfboðavinna.
Þær eru svo sannarlega ómissandi í okkar sveitafélagi þessar dugmiklu konur og íbúarnir njóta svo góðs af þeirra framlögum.
/stjórnin