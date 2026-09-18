Ungt fólk kallar eftir opnu samtali og meiri kynfræðslu

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 18.09.2026 kl. 15.48 oli@feykir.is
Góð mæting var á Ungmennaþingið. MYNDIR AF SSNV.iS
Góð mæting var á Ungmennaþingið. MYNDIR AF SSNV.iS
Nemendur sem tóku þátt í ungmennaþingi Barnaheilla á Norðurlandi vestra, sem fram fór í bóknámshúsi FNV á Sauðárkróki, kalla eftir meiri kynfræðslu og opnara samtali um náin sambönd og ofbeldi meðal unglinga. Í frétt á vef SSNV segir að um 75 ungmenni úr 10. bekk frá öllum sex grunnskólum á Norðurlandi vestra og Fjölbrautaskólanum á Norðurlandi vestra tóku þátt í vinnustofunni, þar sem þátttakendur voru beðnir um að miðla sinni reynslu og upplifun.

Ungmennaþingið var haldið að frumkvæði Sambands sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og Öruggara Norðurlands vestra. Niðurstöður úr Íslensku æskulýðsrannsókninni sýna að ungmenni á Norðurlandi vestra standa að mörgu leyti verr að vígi en jafnaldrar þeirra annars staðar á landinu með tilliti til ofbeldis í nánum samböndum. Þessari þróun vill forráðafólk í sveitarfélögunum snúa við.

Nemendur úr Grunnskóla Húnaþings vestra á Hvammstanga, Húnaskóla á Blönduósi, Höfðaskóla á Skagaströnd, Árskóla á Sauðárkróki, Varmahlíðarskóla í Skagafirði, Grunnskólanum austan Vatna í Skagafirði, og svo Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki sóttu þingið.

„Það sem stendur upp úr var hversu margir mættu, við höfum aldrei haldið jafn stórt ungmennaþing og krakkarnir stóðu sig svo vel og voru frábærir þátttakendur. Einnig skipti mig persónulega miklu máli endurgjöfin frá ungmennunum sjálfum, mörg þeirra höfðu á orði hversu gott það væri að fá vettvang þar sem þau gætu hist og rætt jafn erfitt málefni og ofbeldi í nánum samböndum, í öruggu umhverfi með jafnöldrum sínum af öllu svæðinu,“segir Sara Björk Þorsteinsdóttir, verkefnastjóri farsældarráðs hjá Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra.

„Það segir okkur að þessi umræða á ekki að vera feimnismál, heldur eitthvað sem ungmenni fá að ræða saman og finna stuðning hvert hjá öðru. Ofbeldi þrífst í þögninni. Það er okkar ábyrgð sem samfélag að ræða þetta opinskátt svo að börnin okkar viti hvað eru eðlileg samskipti og hvað ekki. Krakkarnir kalla eftir meiri fræðslu og þá í formi aukins samtals þar sem þeim er mætt á jafningja grundvelli.“

Ítarlega er fjallað um fundinn á heimasíðu SSNV en þangað er hægt að hoppa með því að smella HÉR! >

Heimild: SSNV

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