Hundanammi framleitt á Gránumóum

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 18.09.2026 kl. 12.10 hinrik@feykir.is
Siffi Snorra og Einar á Skörðugili ráða ríkjum á Gránumóum. Mynd: HMJ
Siffi Snorra og Einar á Skörðugili ráða ríkjum á Gránumóum. Mynd: HMJ

Á Gránumóum ofan Sauðárkróks standa miklar byggingar sem upphaflega voru byggðar sem fóðurframleiðslustöð fyrir loðdýrarækt. Loðdýrin heyra sögunni til en byggingarnar eru í eign KS. og þar hefur verið unnið rúmlega síðasta árið að þróun á gæludýrafóðri úr aukaafurðum frá sauðfjárslátrun. Sigfús Snorrason sem er kjötiðnaðarmaður að mennt hefur stýrt þessu starfi og haft með sér þrjá aðstoðarmenn. Talsvert mikill tæknibúnaður hefur verið keyptur fyrir starfsemina og er nú svo komið að fyrstu afurðir eru að verða tilbúnar til sölu.

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