Öflugur hópur frumkvöðla valinn í Startup Landið 2026

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 18.09.2026 kl. 13.25 hinrik@feykir.is
Startup 2026. Mynd: Aðsend.
Startup 2026. Mynd: Aðsend.

SSNV segir frá: 14 fjölbreytt nýsköpunarverkefni af öllu landinu hafa verið valin til þátttöku í viðskiptahraðlinum Startup Landið. Hraðallinn er sérstaklega hannaður til að efla atvinnulíf, verðmætasköpun og nýsköpun á landsbyggðinni. Startup Landið er viðskiptahraðall sem veitir frumkvöðlum og smáfyrirtækjum utan höfuðborgarsvæðisins tæki, fræðslu og sérfræðiaðstoð til að færa hugmyndir sínar á næsta stig. Á næstu mánuðum munu þátttakendur sækja stífar vinnustofur, fá leiðsögn frá reynslumiklum mentorum og vinna að mótun viðskiptamódela, fjármögnun og markaðssetningu.

Vinnustofur hraðalsins fara fram á völdum stöðum á landsbyggðinni í október og nóvember næstkomandi.

Fjölbreytt hugvit um allt land

Þátttakendur ársins endurspegla mikla fjölbreytni í íslenskri nýsköpun, allt frá matvælaframleiðslu, sjálfbærni verkefnum og verkefni tengt heilsueflingu yfir í tækni-, ferða- og þjónustulausnir.

Þau verkefni sem taka þátt í Startup Landinu 2026 eru:

  • Ullarkögglar (Suðurland - SASS): Höfðar til hringrásarhugarfars með framleiðslu á lífrænum áburði úr íslenskri ull sem annars færi forgörðum. (Alice Sowa)
  • Korngrís Bjór (Suðurland - SASS): Nýsköpun í bruggun þar sem stefnt er að framleiðslu á bjór eingöngu úr íslensku byggi. (Petrína Jónsdóttir)
  • Hólmur Heilsa og Steinunn Saunagus (Suðurnes - SSS): Uppbygging á heilsu- og sauna-upplifun sem eflir vellíðan og ferðaþjónustu á svæðinu. (Unnur Svava Sverrisdóttir)
  • Kraftý Café (Suðurnes – SSS): Nýstárleg kaffihúsa- og upplifunarhönnun sem eflir samfélag og menningarlíf. (Alexandra Ósk Laxdal og Inga Hrönn Kristjánsdóttir)
  • Byrjum / Fjarheilbrigðistorg (Vestfirðir - VF): Miðlægur stafrænn vettvangur sem safnar saman fjarheilbrigðis- og velferðarþjónustu sérfræðinga til að tryggja íbúum landsbyggðarinnar jafnt aðgengi. (Þóra Kristín Bergsdóttir)
  • Valkyrju Ævintýri (Vestfirðir - VF): Uppbygging á heilsársferðaþjónustu og upplifun á Vestfjörðum. (Jake Lampe)
  • Snigill - smár snigill - stórt prótein (Vesturland - SSV): Sniglarækt sem opnar nýjar, sjálfbærar leiðir í matvælaframleiðslu og próteinræktun á Íslandi. (Sigríður Halldóra Gunnarsdóttir)
  • Sif's Hair Atelier (Vesturland - SSV): Sérhæfðar, náttúrulegar og lúxus hárlausnir sem efla sjálfstraust kvenna sem glíma við hármissi. (Laura Martin Merino)
  • Okkar norður ehf. (Norðurland vestra - SSNV): Samstarfs- og markaðslíkan fyrir fyrirtæki og stofnanir sem nýtir stafræna miðlun til að efla sýnileika svæðisins. (Sigurjón Arthur Friðjónsson)
  • BlómAría (Norðurland vestra - SSNV): Nýsköpunarverkefni á sviði blómaræktar og hönnunar í heimabyggð. (Anna Sif Ingimarsdóttir)
  • Dálæti (Austurland - Austurbrú): Hönnun og framleiðsla á séríslenskum skartgripum og vörum sem vekja nostalgíu og kátínu. (Guðdís Jóhannadóttir)
  • Fjarðarhjól ehf. (Austurland - Austurbrú): Hjóla- og afþreyingarferðaþjónusta sem nýtir náttúru og landslag Austfjarða. (Árni Magnús Magnusson)
  • Syðra Holt ehf. (Norðurland eystra - SSNE): Lífrænt kaffihús, vinnustofa og framleiðslueldhús fyrir afurðir af býlinu í Svarfaðardal. (Alejandra Gabriela Soto Hernández)
  • AllergyID (Norðurland eystra - SSNE): Tæknilausn og app sem auðveldar fólki með óþol og ofnæmi að finna viðeigandi matvæli og þjónustu. (Bjarni Þór Ævarsson)

Efling landsbyggðarinnar

„Það er mikill kraftur í frumkvöðlastarfi á landsbyggðinni að þessu sinni eru tvö öflug teymi frá Norðurlandi vestra og teymin als 14 sem hafa verið valin í Startup Landið. Þau sýna vel hversu fjölbreyttar hugmyndir og tækifæri eru til staðar um allt land. Við viljum hjálpa þeim að taka næstu skref, prófa hugmyndirnar á markaði og byggja traustan grunn að rekstri. Þar skiptir fagleg leiðsögn og tengsl við reynda frumkvöðla og sérfræðinga miklu máli, en einnig stuðningurinn sem teymin fá hvert frá öðru. Það verður spennandi að fylgja þeim eftir og sjá hugmyndirnar þróast, því öflug frumkvöðlastarfsemi getur skapað bæði ný störf og aukin tækifæri í heimabyggð,“ segir Guðlaugur Skúlason, verkefnastjóri hjá SSNV.

Startup Landið hefur það að markmiði að efla tengslanet frumkvöðla og veita þeim aðgang að sérfræðiþekkingu og tækjum til að byggja upp sjálfbæran rekstur. Með því að styðja við fjölbreyttar hugmyndir um allt land skapast ný störf, aukin verðmætasköpun og meiri byggðafesta.

info@startuplandid.s
www.startuplandid.is

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