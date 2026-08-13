Atvinnulífssýning Skagafjarðar – skráning hafin

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Fréttir 13.08.2026 kl. 11.30 hinrik@feykir.is
frá fyrri Atvinnulífssýningu. Mynd: skagafjordur.is
frá fyrri Atvinnulífssýningu. Mynd: skagafjordur.is

Atvinnulífssýning Skagafjarðar verður haldin í íþróttahúsinu á Sauðárkróki helgina 19.–20. september nk. Sem fyrr er sýningunni ætlað að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem er í þjónustu, framleiðslu, mannlífi og menningu í sveitarfélaginu ásamt því að vekja jákvæða athygli á samfélaginu.

Sýningin er ætluð fjölbreyttum hópi aðila, þar á meðal þjónustufyrirtækjum, iðnfyrirtækjum, matvælafyrirtækjum, ferðaþjónustufyrirtækjum, rannsóknaraðilum og frumkvöðlum eða sprotafyrirtækjum. Einnig geta veitufyrirtæki, skólar, veitendur opinberrar þjónustu, félagasamtök og menningarfélög tekið þátt svo fáein dæmi séu nefnd.

Atvinnulífssýningin verður haldin með svipuðu sniði og fyrri sýningar. Sýnendum gefst kostur á að kynna starfsemi sína í sérstökum básum í íþróttahúsinu og jafnframt er heimilt að selja vörur og þjónustu.

Nánari upplýsingar eru veittar á netfanginu mannlif@skagafjordur.is.

Upplýsingar um verð á básum er að finna í umsóknarforminu inni á skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til og með 5. september 2026. /hmj

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