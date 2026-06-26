Bændafundur vegna riðurannsókna verður í Húnaveri 30. júní

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 26.06.2026 kl. 08.19 oli@feykir.is
Kindur. MYND: ÓAB
Kindur. MYND: ÓAB

Það kom fram í frétt um Fálkaorðuhafann Karónlínu Elísabetardóttur í Hvammshlíð í Feyki í gær að hún væri að undirbúa bændafund þar sem nýjustu niðurstöður í riðurannsóknum verða kynntar. Fundurinn verður í Húnaveri þriðjudaginn 30. júní og hefst kl. 18. Á fundinn mæta Christine Fast, verkefnastjóri alþjóðlega riðurannsóknarhópsins, og Lina Spless samstarfskona hennar en fleiri aðilar mæta til leiks í gegnum Zoom eða jafnvel í eigin persónu í Húnaver.

Síðan 2021 hefur stór alþjóðlegur hópur leiðandi riðusérfræðinga unnið að því að finna brautryðjandi lausnir fyrir landið okkar - með frábærum árangri! Og ný þekking bætist enn við, til dæmis:
- Næmi: Mjög ólíkir íslenskir riðustofnar „sérhæfa" sig í ólíkum arfgerðum – einn „ljósgrænn" breytileiki sýnir veikleika.
- Umhverfissmit: Þrátt fyrir ítarlega sótthreinsun er smitálagið í mismunandi „riðufjárhúsum" mjög misjafnt.

Margt fleira kemur til, m.a. voru skoðuð 28 smitefni úr flestum landshlutum, bornar saman 20 riðuhjarðir frá 1997 til 2023, mælt smit í fjárhúsum á sjö mismunandi riðubæjum á Norðurlandi vestra og rannsakaðir faraldsfræðilegir áhættuþættir.

Nýjustu niðurstöðurnar verður núna kynntar opinberlega. Christine Fast, verkefnastjóri, mætir sem fyrr segir á fundinn í Húnaveri, Stefanía Þorgeirsdóttir, Keldum, mætir a.m.k. á Zoom, en kannski á staðinn. Vincent Béringue, sérfræðingur í næmismælingum, mætir á Zoom.
Karólína Elísabetardóttir verður líka á staðnum, þýðir jafnóðum yfir á íslensku og tekur einnig saman nokkra verkþætti.

„Við byrjum kl. 18, í boði verður léttur kvöldverður og það verður nógur tími til að tala við Christine og hina sérfræðinga. Það má spyrja og ræða allt á milli himins og jarðar sem tengist riðu. Fundurinn hentar bæði byrjendum og lengra komnum!“ segir Karólína.

Fundinum verður líka streymt og hann verður tekinn upp og verður upptakan aðgenileg í 2-3 daga eftir fundinn.“

Til að fundarhaldarar hafi hugmynd um gestafjöldann varðandi matinn er fólk sem hyggst mæta vinsamlegast beðið um að skrá sig með tölvupósti á lina [hjá] ridaneitakk.net í síðasta lagi mánudagsmorguninn 29. júní.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Frá afhendingunni þann 18. júní síðastliðinn. MYNDIR AF HVE.IS

    Hollvinnir og kvenfélög afhentu HVE á Hvammstanga góða gjöf

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 26.06.2026 kl. 08.39 oli@feykir.is
    Fimmtudaginn 18. júní síðastliðinn fékk heilsugæslustöðin á Hvammstanga formlega afhent EKG tæki frá Hollvinasamtökum Heilbrigðisstofnunar Hvammstanga, Kvenfélaginu Freyju, Kvenfélaginu Iðju, Kvenfélaginu Iðunni, Kvenfélagi Staðarhrepps og Kvennabandinu.
    Meira
  • Skipið flott í höfninni

    Óvænt heimsókn í Skagafjörðinn

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 25.06.2026 kl. 15.35 bladamadur@feykir.is
    Farþegaskipið Scenic Eclipse kom óvænt til Sauðárkróks í morgun en för ‏þess var upprunalega heitið til Grænlands. Hafís við Grænland hafði áhrif á siglingaáætlunina og ‏því kom skipið í Skagafjörð frá Ísafirði.
    Meira
  • Samningur um raforkukaupin handsalaður. MYND: LANDSVIRKJUN

    Gagnaver Borealis eykur raforkukaup á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.06.2026 kl. 14.24 oli@feykir.is
    Landsvirkjun og Borealis​ Data Center​ hafa samið um aukin raforkukaup vegna uppbyggingar gagnavers Borealis á Blönduósi. Í frétt á Húnahorninu, þar sem vísað er í tilkynningu á vef Landsvirkjunar, segir að um sé að ræða langtímasamning um kaup á 12 MW forgangsorku til viðbótar við núgildandi samning. Í tilkynningunni kemur fram að Borealis hafi verið viðskiptavinur Landsvirkjunar frá því að starfsemi þess hófst hér á landi árið 2018.
    Meira
  • Knútur í viðtali við Kristján Má. SKJÁSKOT ÚR FRÉTT Á SÝN

    Stefnt að því að bæta aðstöðu ferðamanna við Hvítserk

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 25.06.2026 kl. 12.48 oli@feykir.is
    Landshornaflakkari Sýnar, Kristján Már Unnarsson, var á ferðinni í Húnaþingi vestra á dögunum og þar staldraði hann við hjá Knúti Arnari Óskarssyni ferðaþjónustubónda á Ósum á Vatnsnesi, næsta bæ við Hvítserk sem er að öllum líkindum stærsta aðdráttarafl ferðamanna á Norðurlandi vestra. Knútur hyggst reisa þjónustuhús, leggja göngustíga og smíða tröppur til að bæta aðgengi og upplifun ferðamanna á staðnum.
    Meira
Yfirlit frétta