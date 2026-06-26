Bændafundur vegna riðurannsókna verður í Húnaveri 30. júní
Það kom fram í frétt um Fálkaorðuhafann Karónlínu Elísabetardóttur í Hvammshlíð í Feyki í gær að hún væri að undirbúa bændafund þar sem nýjustu niðurstöður í riðurannsóknum verða kynntar. Fundurinn verður í Húnaveri þriðjudaginn 30. júní og hefst kl. 18. Á fundinn mæta Christine Fast, verkefnastjóri alþjóðlega riðurannsóknarhópsins, og Lina Spless samstarfskona hennar en fleiri aðilar mæta til leiks í gegnum Zoom eða jafnvel í eigin persónu í Húnaver.
Síðan 2021 hefur stór alþjóðlegur hópur leiðandi riðusérfræðinga unnið að því að finna brautryðjandi lausnir fyrir landið okkar - með frábærum árangri! Og ný þekking bætist enn við, til dæmis:
- Næmi: Mjög ólíkir íslenskir riðustofnar „sérhæfa" sig í ólíkum arfgerðum – einn „ljósgrænn" breytileiki sýnir veikleika.
- Umhverfissmit: Þrátt fyrir ítarlega sótthreinsun er smitálagið í mismunandi „riðufjárhúsum" mjög misjafnt.
Margt fleira kemur til, m.a. voru skoðuð 28 smitefni úr flestum landshlutum, bornar saman 20 riðuhjarðir frá 1997 til 2023, mælt smit í fjárhúsum á sjö mismunandi riðubæjum á Norðurlandi vestra og rannsakaðir faraldsfræðilegir áhættuþættir.
Nýjustu niðurstöðurnar verður núna kynntar opinberlega. Christine Fast, verkefnastjóri, mætir sem fyrr segir á fundinn í Húnaveri, Stefanía Þorgeirsdóttir, Keldum, mætir a.m.k. á Zoom, en kannski á staðinn. Vincent Béringue, sérfræðingur í næmismælingum, mætir á Zoom.
Karólína Elísabetardóttir verður líka á staðnum, þýðir jafnóðum yfir á íslensku og tekur einnig saman nokkra verkþætti.
„Við byrjum kl. 18, í boði verður léttur kvöldverður og það verður nógur tími til að tala við Christine og hina sérfræðinga. Það má spyrja og ræða allt á milli himins og jarðar sem tengist riðu. Fundurinn hentar bæði byrjendum og lengra komnum!“ segir Karólína.
Fundinum verður líka streymt og hann verður tekinn upp og verður upptakan aðgenileg í 2-3 daga eftir fundinn.“
Til að fundarhaldarar hafi hugmynd um gestafjöldann varðandi matinn er fólk sem hyggst mæta vinsamlegast beðið um að skrá sig með tölvupósti á lina [hjá] ridaneitakk.net í síðasta lagi mánudagsmorguninn 29. júní.