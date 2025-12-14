Bikarsunnudagur í Síkinu

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.12.2025 kl. 12.35 oli@feykir.is

Karla- og kvennalið Tindastól eru bæði í eldlínunni í dag, sunnudag, en þau eiga bæði leiki í 16 liða úrslitum VÍS-bikarkeppninnar. Stelpurnar hefja leik kl 16:30 og spila gegn Þór Akureyri en strákarnir hefja svo leik kl 19:30 þeir spila þegar Hamarsmenn úr Hveragerði mæta galvaskir til leiks.

Stuðningsmenn eru að sjálfsögðu hvattir til að fjölmenna á báða leikina.

Körfuknattleiksdeildin minnir á að happdrættismiðarnir eru komnir í sölu og þá verður hægt að kaupa á staðnum. Hamborgarar verða til sölu milli leikja og Tindastólsbúðin opin allan tímann fyrir þá sem vilja nýta tækifærið og versla jólagjafirnar!

Aðgangseyrir er 2500.- og gildir fyrir báða leikina.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Unnur Valborg Hilmarsdóttir sveitarstjóri í Húnaþingi vestra. MYND AF HUNATHING.IS

    Kostur að niðurstaðan var afgerandi, segir Unnur Valborg

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 14.12.2025 kl. 12.39 oli@feykir.is
    Líkt og Feykir sagði frá í gærkvöldi þá höfnuðu íbúar Húnaþings vestra og Dalabyggðar sameiningu í íbúakosningum sem lauk í gær. Niðurstöðurnar voru býsna afgerandi en í Húnaþingi vestra sögðu 73,8% nei. Feykir spurði Unni Valborgu Hilmarsdóttur sveitarstjóra í Húnaþingi vestra í gærkvöldi hvers vegna hún telji að íbúar hafi hafnað sameiningu.
    Meira
  • Hjörtur J. Guðmundsson. AÐSEND MYND

    Treystir Viðreisn þjóðinni í raun? | Hjörtur J. Guðmundsson skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar, Vestur-Húnavatnssýsla 14.12.2025 kl. 12.24 oli@feykir.is
    Fyrir þingkosningarnar fyrir rétt rúmu ári sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar, í Spursmálum á mbl.is að þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort sótzt yrði á nýjan leik eftir inngöngu í Evrópusambandið væri mikil málamiðlun af hálfu flokksins. „Það er ekki farið beint í aðild­ar­viðræður. Við för­um alltaf í þjóðar­at­kvæðagreiðslu á und­an. Og það er mik­il mála­miðlun af okk­ar hálfu,“ sagði hún í þættinum. Hins vegar hefur Þorgerður, líkt og aðrir fulltrúar Viðreisnar, ítrekað haldið því fram að hún treysti þjóðinni fyrir málinu. Nú síðast á Alþingi á föstudaginn.
    Meira
  • Greta Berglind í keppni. MYND AÐSEND

    Eyðir nánast öllum sínum frítíma í hesthúsinu

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 14.12.2025 kl. 08.00 gunnhildur@feykir.is
    Greta Berglind Jakobsdóttir er íþróttagarpur vikunnar í Feyki og á það sameiginlegt með síðasta garpi Feykis að vera skagfirsk hestastelpa sem býr í Garðakoti í Hjaltadal. Greta Berglind er dóttir Katharinu Sommermeier sem alltaf er kölluð Rína og Jakobs Smára Pálmasonar og á hún einn yngri bróður sem heitir Anton Fannar. Greta gekk í leikskóla á Sauðárkróki en flutti svo í Hjaltadalinn sumarið áður en hún hóf skólagöngu fyrst í Grunnskólanum á Hólum og líkur nú grunnskólagöngunni í vor frá Grunnskóla austan Vatna.
    Meira

  • Sameiningartillagan var felld

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 13.12.2025 kl. 19.28 oli@feykir.is
    Síðustu rúmu tvær vikurnar hefur staðið yfir kosning um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra, Síðasti kjördagur var í dag og liggja niðurstöður fyrir. Sameiningu var hafnað í báðum sveitarfélögunum.
    Meira
Yfirlit frétta