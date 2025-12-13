Sameiningartillagan var felld

Síðustu rúmu tvær vikurnar hefur staðið yfir kosning um sameiningu Dalabyggðar og Húnaþings vestra, Síðasti kjördagur var í dag og liggja niðurstöður fyrir. Sameiningu var hafnað í báðum sveitarfélögunum.

Í rilkynningu frá sameiginlegri kjörstjórn Dalabyggðar og Húnaþings vestra segir: „Í Dalabyggð voru 541 íbúar á kjörskrá. 326 kjósendur greiddu atkvæði. Já sögðu 125 (38,34%) og nei sögðu 196 (60,12%). Auðir og ógildir seðlar voru 5 (1,54%). Sameiningu var því hafnað.

Í Húnaþingi vestra voru 981 íbúar á kjörskrá. 607 kjósendur greiddu atkvæði. Já sögðu 147 (24,2%) og nei sögðu 448 (73,8%). Auðir og ógildir seðlar voru 12. Sameiningu var því hafnað.

Skv. 21. gr. reglugerðar nr. 922/2023, um íbúakosningar sveitarfélaga skulu kærur um ólögmæti íbúakosningar sendar ráðuneyti sveitarstjórnarmála til úrlausnar innan sjö daga frá því að lýst var úrslitum kosninga. Þ.e. í síðasta lagi laugardaginn 20. desember 2025.“

Síðastliðinn mánudag var sagt frá því að kosningaþátttaka í báðum sveitarfélögum væri um 11% og það má segja að íbúar beggja sveitarfélaga hafi gengið í takt varðandi þátttöku því kjörsókn var um 61 og 62% þegar kjörstöðum var lokað í dag. Íbúarnir voru sömuleiðis í takti varðandi áhugann á sameiningu en ljóst er að ekkert verður af sameiningu að sinni.

