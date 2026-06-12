Björnis brunabangsi heimsækir Krókinn eftir viku

feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 12.06.2026 kl. 10.22 oli@feykir.is
Björnis brunabangsi verður á Króknum 19. júní. MYND AF NETINU
Björnis brunabangsi verður á Króknum 19. júní. MYND AF NETINU

Gaman er að segja frá því að Björnis brunabangsi ætlar að kíkja í heimsókn til Skagafjarðar dagana 19. og 20. júní nk. Björnis hefur undanfarið verið öllum slökkviliðum landsins til aðstoðar við fræðslu og forvarnarstarf, einkum þegar kemur að fræðslu fyrir yngstu kynslóðina.

Það verður opið hús á slökkvistöð Sauðárkróks föstudaginn 19. júní frá kl. 16:00 til 17:00 og mun Björnis mæta á svæðið til að heilsa upp á yngstu kynslóðina.Síðan ætlar hann að kíkja á bæjarhátíðina Hofsós heim laugardaginn 20. júní frá kl. 13:00 til 14:00.

Sveitarfélagið hvetur unga sem aldna til þess að heilsa upp á Björnis í næstu viku.

/Skagafjörður.is

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